岡山県北部を中心に自動車販売などを手がける「美作グループ」の入社式がきのう（28日）開かれ、元サッカー日本女子代表の大部由美さんが講演し、新入社員を激励しました。

【写真を見る】元サッカー日本女子代表の大部由美さんが入社式で講演 「プラスに物事を考える力」【岡山】

入社式にあわせて行われた大部由美さんの講演会です。

「美作グループ」が鳥取・米子市の高校で部活支援を行う中、地元でスポーツ振興に携わる大部さんと出会ったのがきっかけで実現したもので、

講演会には新入社員のほか、湯郷ベルの新加入選手も参加しました。

大部さんは選手や指導者として培った自身の経験を交えながら、「個性を伸ばし個人の力を高めることが組織の成長につながる」などと話し、新入社員らを激励しました。

（美作グループの新入社員）

「まずは自分のことを好きになって、それから他人に好きになってもらえるように自分の行動を見直していければいいなと」

（元サッカー日本女子代表 大部由美さん）

「プラスに物事を考える力というのは、自分自身で思考力を上げていくしかないというところなので、がんばってほしいなという思いを持って」

社会人の第一歩を踏み出した7人の新入社員は、それぞれ大部さんの言葉を胸に刻んでいました。