＜避けたい話題＞ママ友から子どもの成績の話をされたら何と返す？賢いママの自衛術とは
子どもが小さいころから仲良くしているママ友。しかし子どもが小学校の高学年や中学生になってくると、ちょっと付き合いにくくなるママ友がいるかもしれません。ママスタコミュニティに中学生の子どもがいるママから、こんな相談がありました。
『小学校からのママ友で、子どもの成績をいつも話題にする人が数人いる。塾が同じ人もいて、テストの点数とか順位とか……。同じくらいの成績の子だと、その時々で上がったり下がったりするから、うちの子が上だったときは気をつかう。成績のことって、話題にしないほうがいいと思っているんだけど、私の感覚はおかしい？』
いるいる！成績の話をしたがるママ
『近所にいる。できるだけ会わないようにしているけれど近所だから。会うと挨拶もなしで成績の話題をしてくる』
『いるいる！ ウザいからLINEも既読無視。何度も送ってくるけどひたすら無視している』
成績の話をするママ友はそれなりにいるようで、ほかのママも困っていたり、避けていたりしているようですね。またあるママは、ママ友の子どもの成績は、ママ友同士で話さなくてもある程度は知っているそうです。
『子ども同士が学校や塾で話をしているから、ほかの子の成績もある程度知っているよ。でも、それをママ友同士で話題にはしないけどね』
付き合いの年数が長いほど親子で知り合いなわけですから、家庭でちょっとした話題になることがあるでしょう。ですからママがアレコレ詮索して回らなくても、子どもが学校や塾から帰ってきたら今日のできごとのひとつくらいの軽い気持ちで、話をしているかもしれませんね。ただ子どもから聞いた話を「◯さんは、◯点だった」とママ友と話すかどうかは別問題！ コメントしたママのほとんどが「一般的には、点数や順位なんて聞いたり話したりしない」と考えているようでした。
成績が良い子のママは自衛する
また投稿者さんが「うちの子が上だったら気をつかう」と考えていることにも、ママたちから共感が寄せられています。
『うちの子、成績は良いほうだよ。だけどママ友と成績の話はしない。何を言っても変に捉えられそうで言わないほうがいいと思っている』
成績の話題を振ってきたママ友の子より、わが子のほうが成績が下だった場合は「すごいね」と相手を褒めて話を終わらせられるでしょう。しかしわが子が上だった場合、どのように話しても「マウントを取られた」と捉えられるリスクがありますよね。子どもの成績は、その時々で上がったり下がったりするものでしょうから、その度に気をつかい言葉を選びながら会話するのは、本当に疲れてしまいますよね。今回の投稿には、比較的成績の良い子のママからコメントが寄せられています。
『「そうなの？ 知らなかった。うちは旦那に任せているから」と言って、私はいつも逃げる』
『私が成績の話をしないので、仲良くしている人も同じような感じだよ。あと、そういう話になったら反応を薄くしているから、敢えて私に話さないようにしているのもあると思う』
『ママ友の子が難関私立大学に合格したんだけど、幼稚園の習い事のころから「うちの子なんて全然ダメよ」って言ってた。成績の良い子の親は、妬まれないように自衛しているよ』
わが子が成績が良いのはママにとって喜ばしいことでしょう。しかしそのことを話してしまうと、相手によっては予想外の受け取り方をする場合があるかもしれません。成績の良し悪しでママ友関係がギクシャクしてしまうなら、あらかじめ成績の話題をシャットアウトしておくように心がける。投稿者さんが考えているように、「子どもの成績はデリケートな話題」と認識しておいて、間違いないのではないでしょうか。
子どもが中学生なら、ママ友との付き合い方を考えるのもアリ？
今回の投稿に寄せられたコメントの多くは、投稿者さんが感じているようにママ友と子どもの成績の話はしないほうがいいというもの。「その話題はしたくない」という反応をしても、差し支えないのではないでしょうか。それでも話してくる人であれば、きっと投稿者さんとは考え方が違うのでしょう。子ども同士が友達だからといって、ママ同士も仲良くしなければならないのでしょうか？ 長年の付き合いがあるかもしれませんが、そのママ友とこれからも気疲れしながら付き合うのはしんどいですよね。ママたちのコメントを参考にしながら、これからは投稿者さん自身が付き合いたいと思うママ友とだけ、付き合っても良いのではないでしょうか。