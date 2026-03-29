＜速報＞永久シードかかる申ジエが首位T 国内女子はラスト3ホール突入
＜アクサレディス 最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、永久シード（通算30勝）に王手をかけている申ジエ（韓国）と地元・宮崎の永峰咲希がトータル11アンダー・首位に並んでいる。
【ライブフォト】河本結さんは淡い赤色ウェア
2打差3位に菅楓華。3打差4位タイに河本結、高橋彩華、渡邉彩香、永井花奈、穴井詩、宮澤美咲、ルーキーの藤本愛菜が続いている。前週Vの笠りつ子はトータル5アンダー・14位タイ。女王・佐久間朱莉はトータル2アンダー・31位タイでホールアウトしている。4年ぶりに予選を通過した48歳・大山志保は、トータル2アンダー・31位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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日本勢は？ 米女子ツアー3日目の結果
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