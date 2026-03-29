荒川弘最新作『黄泉のツガイ』アニメ、ついに幕開け…意味深な第1話先行カット公開 最新キャラクタービジュアルも解禁
テレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜 ）が、4月4日よりTOKYO MXほかで連続2クールにて放送される。これに先駆け、第1話の先行カットが公開された。あわせて、メインキャラクター6人のキャラクタービジュアルが解禁された。
【画像】意味深すぎる血…荒川弘最新作『黄泉のツガイ』第1話先行カット
公開されたカットには、主人公・ユル、鋭い眼差しを向ける双子の妹・アサ、どこか落ち着いたたたずまいの行商人・デラ、そして無邪気な笑みを浮かべるガブちゃんの姿が収められている。
さらに翡翠のようなモチーフに血が滴る、意味深なシーンも確認できる。
本作に登場する主要キャラクターたちのキャラクタービジュアルでは、主人公ユルとそのツガイである左右様をはじめ、双子の妹アサ、デラ、ハナとそのツガイである虎鉄・二狼、ガブちゃんとガブリエル、さらにジンとそのツガイである愛・誠など、物語を彩るキャラクターたちの姿が明らかに。
本作ならではの“ツガイ”の存在とともに、個性豊かなキャラクターたちがどのように物語に関わっていくのか、今後の展開にも期待が高まる。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
【画像】意味深すぎる血…荒川弘最新作『黄泉のツガイ』第1話先行カット
公開されたカットには、主人公・ユル、鋭い眼差しを向ける双子の妹・アサ、どこか落ち着いたたたずまいの行商人・デラ、そして無邪気な笑みを浮かべるガブちゃんの姿が収められている。
本作に登場する主要キャラクターたちのキャラクタービジュアルでは、主人公ユルとそのツガイである左右様をはじめ、双子の妹アサ、デラ、ハナとそのツガイである虎鉄・二狼、ガブちゃんとガブリエル、さらにジンとそのツガイである愛・誠など、物語を彩るキャラクターたちの姿が明らかに。
本作ならではの“ツガイ”の存在とともに、個性豊かなキャラクターたちがどのように物語に関わっていくのか、今後の展開にも期待が高まる。
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて連載中のシリーズ累計600万部を突破する人気作が原作。本作の製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
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