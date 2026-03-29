京アニ新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』7月5日から放送＆Netflix配信【追加キャストコメントあり】
京都アニメーション制作の新作テレビアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』が7月5日からTOKYO MXほかで放送され、Netflixで世界独占配信されることが発表された。あわせて、新ビジュアル＆PVが公開され、追加キャストも発表された。
【画像】新規カットも！『二十世紀電氣目録』PV第2弾場面カット
きょう29日に実施された『AnimeJapan 2026』BLUE STAGEでの「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ」には坂本喜八役・内田雄馬、百川稲子役・雨宮天、三添洋輔役・内山昂輝、坂本清六役・小野大輔、陸健吾役・武内駿輔、百川規子役・寿美菜子が登壇し、ステージでは本作の新情報が続々と解禁された。
PV第2弾は2分20秒の映像に、本作のストーリーの根幹となる“二十世紀電氣目録”に隠された秘密を巡り、登場人物たちが過去の後悔と向き合いながら繰り広げられる様が収められ、勢いのある展開に放送開始が待ち遠しくなる内容になっている。
それぞれ登場人物のキャラクターボイスも解禁となり、「原島すず（はらしま・すず）」に大地葉、「大倉ケイト（おおくら・けいと）」に川井田夏海、「矢倉弥治郎（やぐら・やじろう）」に浦和希、「鱒淵伊蔵（ますぶち・いぞう）」に平川大輔が起用されたことも発表された。
さらに、オープニング主題歌は自由に声帯を使う表現で活動するマルチシンガーの五阿弥ルナが作詞を手掛け、本作の音楽を担当する湖東ひとみ氏が作曲を手掛けた「ユーレカ・エヴリカ」。エンディング主題歌はマルチ・インストゥルメンタリスト、プロデューサー、ソングライター、そしてビジュアル・アーティストとして活動する南カリフォルニア出身のキャメロン・ルーによるプロジェクト「Ginger Root」が担当することも発表された。
キービジュアル第2弾には喜八、稲子、洋輔、清六、健吾、規子が描かれ、キービジュアル第1弾とはうって変わった幻想的な空間の中で、それぞれの想いを胸に秘めた表情が印象的な色彩豊かなビジュアルになっている。喜八と稲子が、“二十世紀電氣目録”を胸に抱え、何かに挑むような真剣な表情を見せている。
また、キービジュアル第2弾のB2番宣ポスターが当たるプレゼントキャンペーンが実施される。
本作の放送・配信に先駆け、世界4カ国でのワールドプレミアの開催が決定した。5月末〜7月初旬にかけて、イギリス・タイ・日本・北米で順次上映となる。アヌシー国際アニメーション映画祭 2026公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品決定もした本作が、ワールドワイドに展開していく。
ジャパンプレミアはキャスト・スタッフによる上映後舞台あいさつ付きで、6月14日に新宿ピカデリーにて2部制で開催される。舞台挨拶には内田、雨宮、太田稔監督が登壇。さらに、東京・新宿ピカデリーを本会場とし、全国8劇場でのライブビューイングも実施。本会場・ライブビューイングのチケットは、きょう29日よりローソンチケットにてプレリクエスト先行がスタート。
今回のジャパンプレミアで上映される映像は、劇場上映のために特別編集された第1話・第2話・第3話となっている。
『AnimeJapan 2026』BLUE STAGEでの「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ」は、ABEMAとYouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」にてアーカイブが期間限定で公開されている。
■キャスト＆アーティストコメント
【原島すず役 大地葉】
この度稲子ちゃんと仲の良いお友達の1人、原島すずさんの声を担当させていただくことになりました大地葉です。仲良し3人娘の中でもかなり落ち着いた印象の彼女ですが、一体作中でどんな存在感を放つのか…楽しみにしていてくださいね！本当は言いたいことが山ほどあるのですが、まだ放送前なので何も伝えられないのがもどかしくて仕方がありません。きっと誰かと一緒にたくさん語りあいたくなるような作品になっていると思います！『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』どうぞご期待ください！
【大倉ケイト役 川井田夏海】
大倉ケイトの声を担当させていただきます、川井田夏海です。とても自由なクリエイションで、リハーサルの段階から毎話ワクワクが止まりませんでした！ケイトはオリジナルの方言で話すこともあり、最初は苦戦しましたが、彼女の持つ素直さから生まれる言葉に救われながら、真っ直ぐ楽しく演じさせていただきました。早く皆様に観ていただきたい、この作品の熱量を浴びていただきたい！という思いで、前のめりに臨んできました。ぜひこの引力に素直に引っ張られて、『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の虜になってください！
【矢倉弥治郎役 浦 和希】
矢倉弥治郎の声を担当させていただきます、浦和希です。弥治郎は主人公・坂本喜八のいとこで、人見知りで物静かな男の子。ですが、活力みなぎる登場人物たちに囲まれながら、物語の中で少しずつ彼らしい表情を見せてくれますし、喜八とのやり取りから感じられる温かい絆にも注目してほしいです。蒸気の時代を舞台に人々の息遣いや暮らしまで丁寧に描かれていて、まるで蒸気の熱や香りを感じられるような、そんな没入観溢れる映像に皆さん心奪われると思います。ぜひ物語の世界観に入り込んで、電氣を追い求めるワクワクと人間ドラマを一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！
【鱒淵伊蔵役 平川大輔】
鱒淵伊蔵役を担当させていただきます平川大輔です。三添家の使用人として、常に三添洋輔様の後ろに付き従い、身の回りのお世話をはじめ、あらゆる面で洋輔様のサポートを行わせていただくことこそ自らの使命とこころえ、洋輔様に心からの忠誠を誓い、あらん限りの誠意を尽くし、粉骨砕身してまいる所存です。眉目秀麗、文武両道、知勇兼備な洋輔様の素晴らしいご活躍の数々を余すところなくお届けしてまいります『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』、ぜひともご覧くださいますよう心よりお願い申し上げます。
【オープニング主題歌担当 五阿弥ルナ】
はじめまして、五阿弥ルナです。魂の込められたこの作品に主題歌で参加できること、心から光栄です。太田監督やクリエイティブチームからいただいた熱を胸に、その足で京都の街を歩き、インスピレーションを拾いながら歌詞を紡ぎました。「ユーレカ・エヴリカ」とは、発見・発明の喜びを表現した言葉「ユリイカ」を展開させた、本作のためだけの造語です。作詞の中で生まれた言葉ですが、副題という形で添えられたことは、生涯他にないほど心震える出来事でした。喜八や稲子、たまらなく魅力的な人物が紡ぐ冒険譚。そして、湖東ひとみさんの描く鮮やかで緻密な音楽。電流が走るような「再生」の物語、ぜひ一緒に見届けさせてください！
【エンディング主題歌担当 Ginger Root】
小さい頃からアニメのファンだったので、自分がアニメのエンディング主題歌の制作を担当させていただいて、本当に感無量です。京都アニメーションさんの作品は本当に大好きでエンディング主題歌制作には、いろんなハードルがあったんですけど、話のテーマ、キャラクターの感情、作品の世界観を考えながら曲を作りました。作品の音楽に携わったミュージシャンとしても、1人のアニメファンとしても『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の放送を楽しみに待っています！
【画像】新規カットも！『二十世紀電氣目録』PV第2弾場面カット
きょう29日に実施された『AnimeJapan 2026』BLUE STAGEでの「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ」には坂本喜八役・内田雄馬、百川稲子役・雨宮天、三添洋輔役・内山昂輝、坂本清六役・小野大輔、陸健吾役・武内駿輔、百川規子役・寿美菜子が登壇し、ステージでは本作の新情報が続々と解禁された。
それぞれ登場人物のキャラクターボイスも解禁となり、「原島すず（はらしま・すず）」に大地葉、「大倉ケイト（おおくら・けいと）」に川井田夏海、「矢倉弥治郎（やぐら・やじろう）」に浦和希、「鱒淵伊蔵（ますぶち・いぞう）」に平川大輔が起用されたことも発表された。
さらに、オープニング主題歌は自由に声帯を使う表現で活動するマルチシンガーの五阿弥ルナが作詞を手掛け、本作の音楽を担当する湖東ひとみ氏が作曲を手掛けた「ユーレカ・エヴリカ」。エンディング主題歌はマルチ・インストゥルメンタリスト、プロデューサー、ソングライター、そしてビジュアル・アーティストとして活動する南カリフォルニア出身のキャメロン・ルーによるプロジェクト「Ginger Root」が担当することも発表された。
キービジュアル第2弾には喜八、稲子、洋輔、清六、健吾、規子が描かれ、キービジュアル第1弾とはうって変わった幻想的な空間の中で、それぞれの想いを胸に秘めた表情が印象的な色彩豊かなビジュアルになっている。喜八と稲子が、“二十世紀電氣目録”を胸に抱え、何かに挑むような真剣な表情を見せている。
また、キービジュアル第2弾のB2番宣ポスターが当たるプレゼントキャンペーンが実施される。
本作の放送・配信に先駆け、世界4カ国でのワールドプレミアの開催が決定した。5月末〜7月初旬にかけて、イギリス・タイ・日本・北米で順次上映となる。アヌシー国際アニメーション映画祭 2026公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品決定もした本作が、ワールドワイドに展開していく。
ジャパンプレミアはキャスト・スタッフによる上映後舞台あいさつ付きで、6月14日に新宿ピカデリーにて2部制で開催される。舞台挨拶には内田、雨宮、太田稔監督が登壇。さらに、東京・新宿ピカデリーを本会場とし、全国8劇場でのライブビューイングも実施。本会場・ライブビューイングのチケットは、きょう29日よりローソンチケットにてプレリクエスト先行がスタート。
今回のジャパンプレミアで上映される映像は、劇場上映のために特別編集された第1話・第2話・第3話となっている。
『AnimeJapan 2026』BLUE STAGEでの「TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ」は、ABEMAとYouTubeチャンネル「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」にてアーカイブが期間限定で公開されている。
■キャスト＆アーティストコメント
【原島すず役 大地葉】
この度稲子ちゃんと仲の良いお友達の1人、原島すずさんの声を担当させていただくことになりました大地葉です。仲良し3人娘の中でもかなり落ち着いた印象の彼女ですが、一体作中でどんな存在感を放つのか…楽しみにしていてくださいね！本当は言いたいことが山ほどあるのですが、まだ放送前なので何も伝えられないのがもどかしくて仕方がありません。きっと誰かと一緒にたくさん語りあいたくなるような作品になっていると思います！『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』どうぞご期待ください！
【大倉ケイト役 川井田夏海】
大倉ケイトの声を担当させていただきます、川井田夏海です。とても自由なクリエイションで、リハーサルの段階から毎話ワクワクが止まりませんでした！ケイトはオリジナルの方言で話すこともあり、最初は苦戦しましたが、彼女の持つ素直さから生まれる言葉に救われながら、真っ直ぐ楽しく演じさせていただきました。早く皆様に観ていただきたい、この作品の熱量を浴びていただきたい！という思いで、前のめりに臨んできました。ぜひこの引力に素直に引っ張られて、『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の虜になってください！
【矢倉弥治郎役 浦 和希】
矢倉弥治郎の声を担当させていただきます、浦和希です。弥治郎は主人公・坂本喜八のいとこで、人見知りで物静かな男の子。ですが、活力みなぎる登場人物たちに囲まれながら、物語の中で少しずつ彼らしい表情を見せてくれますし、喜八とのやり取りから感じられる温かい絆にも注目してほしいです。蒸気の時代を舞台に人々の息遣いや暮らしまで丁寧に描かれていて、まるで蒸気の熱や香りを感じられるような、そんな没入観溢れる映像に皆さん心奪われると思います。ぜひ物語の世界観に入り込んで、電氣を追い求めるワクワクと人間ドラマを一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！
【鱒淵伊蔵役 平川大輔】
鱒淵伊蔵役を担当させていただきます平川大輔です。三添家の使用人として、常に三添洋輔様の後ろに付き従い、身の回りのお世話をはじめ、あらゆる面で洋輔様のサポートを行わせていただくことこそ自らの使命とこころえ、洋輔様に心からの忠誠を誓い、あらん限りの誠意を尽くし、粉骨砕身してまいる所存です。眉目秀麗、文武両道、知勇兼備な洋輔様の素晴らしいご活躍の数々を余すところなくお届けしてまいります『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』、ぜひともご覧くださいますよう心よりお願い申し上げます。
【オープニング主題歌担当 五阿弥ルナ】
はじめまして、五阿弥ルナです。魂の込められたこの作品に主題歌で参加できること、心から光栄です。太田監督やクリエイティブチームからいただいた熱を胸に、その足で京都の街を歩き、インスピレーションを拾いながら歌詞を紡ぎました。「ユーレカ・エヴリカ」とは、発見・発明の喜びを表現した言葉「ユリイカ」を展開させた、本作のためだけの造語です。作詞の中で生まれた言葉ですが、副題という形で添えられたことは、生涯他にないほど心震える出来事でした。喜八や稲子、たまらなく魅力的な人物が紡ぐ冒険譚。そして、湖東ひとみさんの描く鮮やかで緻密な音楽。電流が走るような「再生」の物語、ぜひ一緒に見届けさせてください！
【エンディング主題歌担当 Ginger Root】
小さい頃からアニメのファンだったので、自分がアニメのエンディング主題歌の制作を担当させていただいて、本当に感無量です。京都アニメーションさんの作品は本当に大好きでエンディング主題歌制作には、いろんなハードルがあったんですけど、話のテーマ、キャラクターの感情、作品の世界観を考えながら曲を作りました。作品の音楽に携わったミュージシャンとしても、1人のアニメファンとしても『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』の放送を楽しみに待っています！
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