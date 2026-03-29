モデルでタレントの雪平莉左が２９日、都内で１ｓｔフォトブック「ｉｎｎｏｃｅｎｔ」お渡し会を開催した。

１ｓｔ写真集発売から４年、自己プロデュースによって出来上がった一冊は、衣装など細部までこだわり、素の表情が多く詰まっている。自己採点は「今回は１００点」と満足げな表情を見せた。

特に今回こだわったポイントとしてあげたのは、髪形。普段の仕事では見せることのないサイドポニーやお団子ヘアなど新たな一面を見せた。「どうしても仕事上でのイメージって、きれいなクールビューティーなイメージみたいなところが強いのかなと思って、ＳＮＳでも発信はしてるんですけど、皆さんあんまり気さくなイメージが湧かないとよく言われたりするので、もうちょっと普段の私に近いものをフォトブックに入れたらいいなという思いで、ヘアスタイルとか衣装も考えました」。家でしかしないというデコ出しも初めて公開したというが、「恥ずかしさとか全然無かった。（仕事で）やってくださいって言われたらやるんですけど、そういうのを求められない。私はそういうところも出していきたいんですけど」とアピールも忘れなかった。

３０代に入り、様々な活動を精力的に行っているが、「反響が良かったら、また何か自己プロデュースで出したい。写真集をまた発売するっていうのもいいなと思いますし、ファンクラブでグッズとかもいろいろ自分でデザインしたものとかも発売しているので、また作れたらいいかなと思います」と今後の展望についても語った。