ギタリストの布袋寅泰が２９日、都内で「バンタンミュージックアカデミー ＰＯＷＥＲＥＤ ＢＹ ユニバーサルミュージック 開校イベント」に出席し、音楽の専門学校に入学予定の生徒にギターを贈呈した。

専門学校事業を手がける会社「バンタン」と、レコード会社「ユニバーサルミュージック合同会社」が提携して新設される音楽の専門学校。４月の開校を前に特別顧問として新校舎を訪れた布袋は、同校に入学予定の４人の学生からの質問に応じた。

「多くの人から評価されるアーティストさんに共通しているものは何か？」という質問には「オリジナリティーがありますよね」と回答。「音楽自体はナチュラルなものでも声が特徴だったりする。オリジナリティーが大事だと思います」とアドバイスした。

一方で、「評価もいろんな評価がある。ナチュラルに自分の純粋な気持ちが届いたときに評価という言葉につながると思う」と熱弁。最初のうちは評価を気にする必要はないといい「やりながら答えを探してほしい。僕らもプロになって『この音楽がファンの皆さんに届くかな』『評価されるかな』という緊張はあるけど、それに縛られると分からなくなる。気にしないでスタートした方が良いと思います」と金言を授けた。

さらに、曲の制作などで行き詰まったときの対処法について聞かれると「全く音楽と違うもの（をする）。映画見ても音楽と結びつけちゃうし本を読んでも音楽と結びついちゃう。料理したりとか、散歩したりとか花をいじったりとか。趣味がだいぶ大人になっちゃうけど」と告白。「ギターをなるべく遠くに遠くに。離れてた距離が新たな音階になったりするから、距離感を大事にギターのそばにいないようにしてますけどね」と明かした。

トークを終えると、おなじみの「布袋モデル」のギターを学生に贈呈。受け取った学生は満面の笑みを浮かべ喜んでいた。