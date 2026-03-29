◆米大リーグ ドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）、開幕３戦目だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦で逆転勝ちをして、８連勝発進だった昨季に続いて２年連続で開幕３連勝となった。１点を追う８回にスミスが逆転の２号２ラン。自身のボブルヘッドデーで３１歳の誕生日だった一戦で文句なしのヒーローとなった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、２四球。１２打席連続安打なしとなった。

まさに劇的な一発だった。１―２の８回２死走者なし。ベッツが四球で出塁すると、スミスが中堅へ逆転の２号２ラン。一気に試合をひっくり返すと、９回表は新守護神のディアスが締めくくり、３試合連続での逆転勝ちとなった。

この日は来場者にスミスのボブルヘッド人形が配布され、３１歳の誕生日。試合前にはグラウンドに家族が姿を見せるなど、試合前から「スミスデー」だった。開幕から３試合連続でのマスク。昨年５月、自身のボブルヘッドデーでスミスは欠場。当時、ロバーツ監督は妻に出場させないことを怒られ、夫婦げんかの危機だったことを明かしていた。

この日も開幕から２試合で起用したスミスを休ませて、２番手捕手のラッシングを起用する可能性もあった。だが、ロバーツ監督は「彼は出たかったいたし、『調子はいい』と言っていた」と決断。結果としては、その選択が勝利につながった。指揮官は「これからはボブルヘッドデーのことも考えないといけない」とジョークを口にするなどうれしそうだった。