◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初先発した。阪神との開幕３戦目に「９番・投手」でスタメン出場。１回表、大歓声を浴びながらプロ初登板初先発のマウンドに立った。開幕からドラフト１位の竹丸、新加入のハワードが先発。開幕３戦目まで新戦力が先発したのは球団初となった。

山城は初回から１４０キロ台後半の直球を軸に、投げっぷりよく阪神打線に挑んだ。先頭の近本に中前安打を許したが、女房役の岸田が二盗を阻止。２死後、森下を四球で歩かせたあと、佐藤を空振り三振に仕留め、初回を無失点と上々の立ち上がりを見せた。

山城はキャンプから開幕まで１軍フル帯同。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たしてから前回２２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（横須賀）での調整登板まで、計５登板、１５回２／３で無失点と結果を残した。

２７日にはドラフト同期の竹丸が球団史上初の新人開幕勝利。「同じルーキーとして負けてられないですし、火がつきました。チームのために腕を振って、自分らしく頑張りたい」と意気込んでいた。２８日にはドラフト２位の田和がリリーフで無失点デビュー。新しい巨人を印象づけるスタートとなった。

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。興南では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。亜大では１年春にリーグ戦デビュー。４年春に最優秀防御率。同年夏に侍ジャパン大学代表。１７４センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸１０００万円。