◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ・岡本和真選手がメジャー初の『4番・サード』で先発し、1安打1四球を記録しました。

岡本選手は相手先発が左腕のジェフリー・スプリングス投手ということもあり4番でのスタメン出場に。第1打席、スプリングス投手の91.9マイル(約147.9キロ)の直球をとらえレフトへヒットを放ちました。

試合後、MLB初4番にも「役割は変わらないので、そこで期待に応えられるように頑張りたい」と答えた岡本選手。

メジャーデビューから2戦連続安打を放ったことにも「毎日、出来ることをやろうと思っている」と一喜一憂せず語りました。

また9回の第5打席では三球三振となるも、外角の厳しいボールをストライク判定されていました。自動ボールストライク(ABS)チャレンジを行わなかったことには「それで1回なくなれば、という。自分もどうかなというのがあったので難しかった」とコメント。

「そういう制度がなかったので。ストライクと言われても仕方ない」とMLBの新制度について語る移籍1年目の岡本選手。今後のチャレンジには「まあ、おいおい(笑)」と話しました。