お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が29日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。遅刻キャラの返上を誓った。

番組はこの日放送初回を迎えた。遅刻キャラが知られる伊藤は、オープニングのあいさつで「遅刻のイメージが僕あると思うので。本当に絶対遅刻しないようにしようと思ってたんですけど、打ち合わせの時スタッフさんに（期待の顔で）『遅刻しないでくださいよ〜？』って言われて」と明かし、「え？これどっち？と思って。した方がいいのかな一瞬思ったんですけど」と困惑の表情を浮かべた。

メインキャスターの谷原章介が「遅刻キャラがネタだってことだよね？」と確認すると、伊藤は「ネタじゃないです」と居心地悪そうにしつつ「もう大丈夫です。この番組を機に生まれ変わろうと思います」と遅刻キャラからの脱却を宣言した。

初回は7時半開始だったが、来週以降は30分早い7時開始となることが告げられると、伊藤は「いろいろ話し合って、最悪フジテレビに泊まっていいっていう話になりました」とも報告。谷原から意味ありげに「7時からですからね？」と念押しされると、「いいです、振らないでください。遅れないですから。大丈夫です」と改めて強調していた。