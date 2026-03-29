今までとは“別次元の成熟”を感じさせた森保ジャパン。リスク覚悟の大胆采配が結実…欧州伝統国とのアウェー戦で落ち着いた勝利
［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月29日／ハムデン・パーク
森保一監督は、とことん絞り込み精選した現時点でのベストメンバーに、相応の自信と信頼を抱いてスコットランド戦に臨んだ。
特に代表経験の浅い後藤啓介、佐野航大、鈴木唯人、藤田譲瑠チマらのスタメン起用は大きなリスクも伴う。しかし、今見極めなければならないのは、２か月半後に迫っているワールドカップ本番で本当に戦えるかどうかなので、それは終盤の数分間だけでは判断がつかない。
常々指揮官は、どんな試合でも「勝つことで喜ばせたい」と公言してきた。ただし勝利至上へと傾き過ぎると、より大切なプロセスが滞ることもある。時期と対戦相手を踏まえても、意義深いテストマッチとなった。
日本は序盤から前がかりの守備で主導権を引き寄せた。ボールを持たない段階から積極的にプレッシャーをかけ、スコットランドのビルドアップを狂わせ早期回収を繰り返した。「良い守備から良い攻撃」を標榜する日本代表なので、その点ではキャリアの浅い新戦力も基準を満たしたことになる。
歴史を俯瞰すれば、スコットランドの最盛期は1960〜70年代だろう。1967年にはセルティックが英国勢で初めて欧州制覇に成功し、74、78年と２度のワールドカップでは、まるで写真判定のような形でグループリーグ敗退を喫したが、前者はブラジルに得失点が１点及ばず、後者では初戦で準優勝のオランダを下していた。
当時はイングランドリーグのスター選手たちが顔を揃えていた。だが90年イタリアワールドカップで会ったスコットランドの記者は「もうあの頃のような選手は全然いなくなってしまったよ」と嘆いていた。そしてしばらくするとハムデン・パークでは中村俊輔、さらには古橋亨梧、前田大然、旗手怜央らが次々にヒーローになった。
確かにこうした状況を踏まえれば、日本が質的なアドバンテージを持つのは明らかだった。ただし今回のスコットランドは、欧州予選でデンマークをプレーオフにふるい落とし、ギリシャやベラルーシを抑えたチームだ。
それだけの相手のホームに乗り込み、今やるべき実験を敢行するには招集選手たちへの自信、さらにはそれを支える綿密な分析などが不可欠になる。長期政権を敷く森保監督の経験値も、最終決断を下し有効なデータを導き出すには大きな要因になったかもしれない。
この一戦の位置づけは、本大会のチュニジア戦の予行も想定していたはずだ。ゲームは支配しながらも均衡が破れない。堅守からカウンターが既定路線の相手なら十分にあり得る展開だ。そこで後半は大胆に動いた。その結果、ジュニア時代にはボランチだった三笘薫は、見事なスルーパスを通すとともに、後方からの飛び出しからフィニッシュに絡む新境地も見せ、中村敬斗との効果的な共存が可能なことも示した。
GK鈴木彩艶は、相手に追い込まれた状況でも精度の高いロングキックを送り込み、上田綺世の起点から見事なカウンター攻撃が生まれた。もちろん鎌田大地をアンカーに置くスクランブルは、大きなリスクも背負うことになるが、本番のグループリーグもそういう痺れるような状況を乗り越えないと突破は見えて来ない可能性もある。
比較的、代表キャップの少ない選手たちが出場した前半も１度序盤に決定機を作られた以外は、基本的にゲームを支配し続けた。後半は最終的にはフィールドプレーヤーが全員入れ替わったが、それまでとは異なる質を見せて連動した。
まだまだ日本代表が目標に掲げる世界一への道は険しい。しかし、欧州伝統国でのアウェー戦で、こうして様々な実験を試みながらも落ち着いた勝利を手繰り寄せるパフォーマンスは、今までとは別次元の成熟を感じさせた。
文●加部究（スポーツライター）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
森保一監督は、とことん絞り込み精選した現時点でのベストメンバーに、相応の自信と信頼を抱いてスコットランド戦に臨んだ。
特に代表経験の浅い後藤啓介、佐野航大、鈴木唯人、藤田譲瑠チマらのスタメン起用は大きなリスクも伴う。しかし、今見極めなければならないのは、２か月半後に迫っているワールドカップ本番で本当に戦えるかどうかなので、それは終盤の数分間だけでは判断がつかない。
日本は序盤から前がかりの守備で主導権を引き寄せた。ボールを持たない段階から積極的にプレッシャーをかけ、スコットランドのビルドアップを狂わせ早期回収を繰り返した。「良い守備から良い攻撃」を標榜する日本代表なので、その点ではキャリアの浅い新戦力も基準を満たしたことになる。
歴史を俯瞰すれば、スコットランドの最盛期は1960〜70年代だろう。1967年にはセルティックが英国勢で初めて欧州制覇に成功し、74、78年と２度のワールドカップでは、まるで写真判定のような形でグループリーグ敗退を喫したが、前者はブラジルに得失点が１点及ばず、後者では初戦で準優勝のオランダを下していた。
当時はイングランドリーグのスター選手たちが顔を揃えていた。だが90年イタリアワールドカップで会ったスコットランドの記者は「もうあの頃のような選手は全然いなくなってしまったよ」と嘆いていた。そしてしばらくするとハムデン・パークでは中村俊輔、さらには古橋亨梧、前田大然、旗手怜央らが次々にヒーローになった。
確かにこうした状況を踏まえれば、日本が質的なアドバンテージを持つのは明らかだった。ただし今回のスコットランドは、欧州予選でデンマークをプレーオフにふるい落とし、ギリシャやベラルーシを抑えたチームだ。
それだけの相手のホームに乗り込み、今やるべき実験を敢行するには招集選手たちへの自信、さらにはそれを支える綿密な分析などが不可欠になる。長期政権を敷く森保監督の経験値も、最終決断を下し有効なデータを導き出すには大きな要因になったかもしれない。
この一戦の位置づけは、本大会のチュニジア戦の予行も想定していたはずだ。ゲームは支配しながらも均衡が破れない。堅守からカウンターが既定路線の相手なら十分にあり得る展開だ。そこで後半は大胆に動いた。その結果、ジュニア時代にはボランチだった三笘薫は、見事なスルーパスを通すとともに、後方からの飛び出しからフィニッシュに絡む新境地も見せ、中村敬斗との効果的な共存が可能なことも示した。
GK鈴木彩艶は、相手に追い込まれた状況でも精度の高いロングキックを送り込み、上田綺世の起点から見事なカウンター攻撃が生まれた。もちろん鎌田大地をアンカーに置くスクランブルは、大きなリスクも背負うことになるが、本番のグループリーグもそういう痺れるような状況を乗り越えないと突破は見えて来ない可能性もある。
比較的、代表キャップの少ない選手たちが出場した前半も１度序盤に決定機を作られた以外は、基本的にゲームを支配し続けた。後半は最終的にはフィールドプレーヤーが全員入れ替わったが、それまでとは異なる質を見せて連動した。
まだまだ日本代表が目標に掲げる世界一への道は険しい。しかし、欧州伝統国でのアウェー戦で、こうして様々な実験を試みながらも落ち着いた勝利を手繰り寄せるパフォーマンスは、今までとは別次元の成熟を感じさせた。
文●加部究（スポーツライター）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神