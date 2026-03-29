【岩本輝雄】勝つか、負けるか。ギリギリの勝負で、最後に勝つのは日本。そんな力強さを期待させてくれるスコットランド戦だった

【岩本輝雄】勝つか、負けるか。ギリギリの勝負で、最後に勝つのは日本。そんな力強さを期待させてくれるスコットランド戦だった