【岩本輝雄】勝つか、負けるか。ギリギリの勝負で、最後に勝つのは日本。そんな力強さを期待させてくれるスコットランド戦だった
スコットランド、イングランドとの２連戦が組まれた今回の日本代表の英国遠征。28日には敵地でスコットランドと対戦して、伊東純也のゴールで１−０の勝利を収めた。
FIFAランクで日本は18位で、スコットランドは40位。でも、スコットランドは厳しい欧州予選をグループ首位で勝ち抜いて、ワールドカップの出場権を獲得したチームだ。当然、簡単な相手ではないし、実際に手強かったと思う。
開始早々に、マクトミネイに至近距離からシュートを打たれた。決められていてもおかしくない場面で、キーパーの鈴木彩艶が超ファインセーブ。ここで失点していれば、結果はまた違ったものになっていたかもしれない。
ただ、日本がゴールを割らせなかったのは事実。攻めあぐねる時間帯もあったけど、前半にクロスバーを叩いた佐野航大の決定機など、チャンスはけっこう作れていた。
この試合は11人まで交代がOKで、日本は後半に多くの選手を入れ替えた。そのなかでも、やっぱり三笘薫と伊東がいると“何かが起きそう”という雰囲気が漂う。
84分の決勝点も、２人が絡んで生まれた。三笘のパスを受けた鈴木淳之介がクロスを入れて、これを塩貝健人が落として、最後は伊東が確実にフィニッシュした。
奪った得点はこの１点のみ。辛勝という言い方もできるかもしれない。でも、しっかりと勝ち切る勝負強さが、今の森保ジャパンにはあると思う。たとえば前回のワールドカップを振り返っても、ドイツやスペインに勝った試合もそうだったよね。３−２で逆転勝ちした去年のブラジル戦なんて、まさにそうだよ。
ギリギリの勝負で、競り勝てる。今回のワールドカップでも、楽なゲームなんて１つもないはず。そこで、勝者になるか、敗者になるのか。最後は日本が勝利を掴む。そんな力強さを期待させてくれたスコットランド戦だったね。
次はイングランド戦。FIFAランクは４位の“格上”だけど、間違いなくファン・サポーターを熱くさせるような戦いを見せてくれるはずだ。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
FIFAランクで日本は18位で、スコットランドは40位。でも、スコットランドは厳しい欧州予選をグループ首位で勝ち抜いて、ワールドカップの出場権を獲得したチームだ。当然、簡単な相手ではないし、実際に手強かったと思う。
ただ、日本がゴールを割らせなかったのは事実。攻めあぐねる時間帯もあったけど、前半にクロスバーを叩いた佐野航大の決定機など、チャンスはけっこう作れていた。
この試合は11人まで交代がOKで、日本は後半に多くの選手を入れ替えた。そのなかでも、やっぱり三笘薫と伊東がいると“何かが起きそう”という雰囲気が漂う。
84分の決勝点も、２人が絡んで生まれた。三笘のパスを受けた鈴木淳之介がクロスを入れて、これを塩貝健人が落として、最後は伊東が確実にフィニッシュした。
奪った得点はこの１点のみ。辛勝という言い方もできるかもしれない。でも、しっかりと勝ち切る勝負強さが、今の森保ジャパンにはあると思う。たとえば前回のワールドカップを振り返っても、ドイツやスペインに勝った試合もそうだったよね。３−２で逆転勝ちした去年のブラジル戦なんて、まさにそうだよ。
ギリギリの勝負で、競り勝てる。今回のワールドカップでも、楽なゲームなんて１つもないはず。そこで、勝者になるか、敗者になるのか。最後は日本が勝利を掴む。そんな力強さを期待させてくれたスコットランド戦だったね。
次はイングランド戦。FIFAランクは４位の“格上”だけど、間違いなくファン・サポーターを熱くさせるような戦いを見せてくれるはずだ。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
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