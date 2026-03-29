2.5次元アイドルグループ「すとぷり」などが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ - True & Lip Prod.STPR MUSIC」が28日、ファミリーマートの新サービス「ファミマオンラインくじ」の公式アンバサダーに就任した。今月14日にグループ名とメンバーが発表されたばかり。発足からわずか2週間で、早くも大型タイアップに抜てきされた。また、28日には、神奈川・Kアリーナ横浜でのSTPRの大型ライブイベント「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」で初ステージを踏んだ。

「ファミマオンラインくじ」は、ハズレなしで限定アイテムが手に入るほか、在庫状況が見えることで、お店でくじを引くときのようなワクワク感をデジタル上で再現した新たなオンラインくじサービス。新グループならではのフレッシュな視点と熱量を活かして、ファンとともに「スキマ時間」も楽しめる新たな体験を届けていくという。

メンバーのそあらは「おれは昔からくじ引き大好きだから、たくさん引いてリポートたくさん届けちゃうぞ！ ハズレないのって…ええんですかい!?」と大興奮。パルオも「自分の声がファミマの店内で流れるのが夢なので頑張ります！」と意気込み、まひろまる。も「初めてのアンバサダー超頑張って広めていくのでみんな応援してね〜!!」とファンへ呼びかけた。

同グループは今日29日も「すとふぇす」に出演して、初オリジナル曲「LIPTOLIP」を披露する予定。アンバサダー就任を記念した特別企画も順次展開される予定で、デビューから異例のスピードで活動を続けていく。