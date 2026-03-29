26日のメーン11R「兵庫3歳牝馬特別」（ダート1400メートル）はコマンタレブー（牝3＝土屋、父ルヴァンスレーヴ）が2戦ぶりの勝利。重賞戦線へ向け弾みをつけた。

道中は3、4番手を追走。最終4コーナーで大外を回して直線勝負に持ち込むと、インパルスベラ（牝3＝長倉、父ドレフォン）との追い比べをクビ差制して先頭で駆け抜けた。

重賞初挑戦となった1月の兵庫クイーンセレクション（ダート1400メートル）では4着に敗れたが、3着だったデビュー戦以来となる重馬場で躍動。2戦目から6戦連続のコンビを組んだ田野豊三騎手は「調教では苦労するところもあるけど、レースでは乗りやすい。頑張ってくれています」と力走を称えた。

鞍上はこの日3勝の固め打ちで、11日の姫路から開催8日連続勝利。29日現在、下原理騎手の34勝に次ぐ32勝で、リーディング5位と好調をキープしている。2023年に挙げた年間72勝のキャリアハイを大幅に上回るペースだ。「ずっと結果を出せているのでうれしい」と話す33歳と、成長著しいコマンタレブーのコンビに今後も要注目だ。