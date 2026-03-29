ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大阪桐蔭が初回に敵失で先制、先発はエース吉岡貫介…専大松戸は左腕… 大阪桐蔭が初回に敵失で先制、先発はエース吉岡貫介…専大松戸は左腕の小林冠太 大阪桐蔭が初回に敵失で先制、先発はエース吉岡貫介…専大松戸は左腕の小林冠太 2026年3月29日 14時1分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 専大松戸 ― 大阪桐蔭（準決勝＝２９日） 専大松戸は背番号１１の左腕・小林、大阪桐蔭はエースの吉岡が先発。 大阪桐蔭は一回、相手失策の間に１点を先取した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 智弁学園が中京大中京に逆転勝ち、１０年ぶりの決勝進出…エース杉本真滉は１３７球で完投 智弁学園が八回に逢坂悠誠の適時二塁打で勝ち越し、エース杉本真滉が１失点完投で守り切り決勝進出…中京大中京は先制実らず 大阪桐蔭、八回に藤田大翔が決勝犠飛・甲子園春夏通算８０勝…英明は先制し粘りもみせたが初の４強ならず 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 訪問介護, 仏壇, ホテル, リペア工事, 井の頭線, 金属加工, フローリング, 寺田屋, 世田谷区