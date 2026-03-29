満点デビューもチームに白星はつかなかった。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）の敵地ブルワーズ戦に「４番・一塁」で出場。２戦目にしての「４番」起用にバットで応えた。

４回先頭の村上は真ん中に入って来た９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球にバットをフルスイング。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）の白球は右中間スタンドに飛び込んだ。

日本選手のデビュー戦からの２戦連発は２００６年の城島健司（マリナーズ）以来２人目の快挙。ホワイトソックスでは球団初となった。さらに一塁守備でも好守を見せた村上だったが試合は１―６で２連敗。文字通りの孤軍奮闘となった。

地元「シカゴ・サン・タイムズ」紙は「村上が本塁打と華麗な守備を見せるもチームはミスが目立ち２連敗」との記事を配信した。

村上の「勝っても負けても、僕たちはプレーを続ける。それが現実だ。チームは勢いを維持するためにしっかりと準備していると思う。僕たちは毎試合、とても気合が入っている」とのコメントを伝えると、「ホワイトソックスにとって今シーズンのスタートは最悪」と伝えた。

ホワイトソックスは昨季６０勝１０２敗と３年連続で１００敗を喫している爛瓮献磧失納絖甬綯帖Ｂ湿紊梁破世鮠〕に直結することはできるか。