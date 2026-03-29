【取材の裏側 現場ノート】昨年９月にＳＫＥ４８を卒業し、現在、故郷・広島でタレント活動を行っている藤本冬香（２７）が４月３日の広島―阪神戦（マツダ）で始球式を務めることが発表された。当日は藤本の２８歳の誕生日。「このような機会をくださったＪ ＳＰＯＲＴＳさん、夢の実現のために力を貸してくださった事務所（広峰芸能）の社長はじめとする皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。阪神の先頭打者は近本選手だと思いますが、本当に偉大な方です。デッドボールにならないようアウトコースに全力で爛ープが大好き！！瓩箸いΦせちを込めてストレートを投げます」と意気込んでいる。

藤本がＳＫＥ４８のメンバーだったころ、何度か取材をした。初めてインタビューをしたのはまだアイドルになったばかりの２０１９年６月。「私にはアイドルとしてかなえたいことがあるんです」。熱く夢を語ってくれた。

それは「ＳＫＥ４８の選抜メンバーになる」「地元の広島でお仕事をする」「マツダスタジアムでの始球式登板」「マツダスタジアムで流れる応援歌『それ行けカープ』の芸能人映像に参加する」の４つ。「１つでもかなえば御の字だろう」というのがそのときの正直な感想であったのだが、なんと藤本は約７年かけて全ての目標をクリアしたのである。

２０２４年３月にはＳＫＥ４８加入６年目で初めて地元のテレビ番組（広島ホームテレビの広島カープ応援番組「カープ道」）に出演。同年１０月２日に発売されたＳＫＥ４８の３３ｒｄシングル「告白心拍数」では初の選抜入りを果たした（ちなみに２６歳での初選抜はＳＫＥ４８史上最年長記録）。さらに２５年シーズンには内藤哲也、谷原章介、アンガールズら著名カープファンと共にマツダスタジアムで流される「それ行けカープ」の芸能人映像にも出演している。そして２８歳の誕生日にはついに最後の夢がかなうのである。

何より藤本がすごいのはＳＫＥ４８時代に達成した３つの目標（選抜入り、地元仕事、「それいけカープ」芸能人映像への出演）はすべて自身の強い意志とファンの熱い応援を武器に達成したことだ。いわゆる狄笋気譽瓮鶚瓩任呂覆った藤本は５年以上の月日をかけて地道にファンを増やしていき、握手会を完売させて選抜メンバーの扉をこじ開けた。広島でのメディア出演や「それいけカープ」の映像出演もＳＫＥ４８の運営事務所が取ってきた仕事ではなく、藤本の熱いカープ愛、地元愛が伝わって広島球団や広島のテレビ局からオファーされたものである。

藤本はたった１曲だけ選抜メンバーとして表題曲を歌ったが、次のシングルでは選抜外となった。もしもあのまま選抜メンバーに定着していればおそらくまだＳＫＥ４８で活動していたはずだが、選抜落ちしたことで地元・広島に戻って新たな道に進むことを決断。それでも「今、タレントとして活動する中でＳＫＥ４８時代のラジオや劇場公演のＭＣでの経験がすごく役に立っているんです。私を育ててくれたのはＳＫＥ４８です」とグループに感謝している。

昨年９月２８日にＳＫＥ４８劇場で行われた卒業公演の最後、藤本はカープカラーの赤を基調とした卒業ドレスで登場した。卒業するメンバーにはＳＫＥ４８の衣装部が本人の希望に沿った卒業ドレスを制作してくれるのだが、藤本は定番の華やかなロングドレスではなく、動きやすいミニスカートで足元は何とスニーカーをオーダー。背中にはスパンコールで「ＦＵＹＵＫＡ」のネームと背番号「４８」が装飾されている。

実はこの卒業ドレスは、カープ戦の始球式に投げることを想定して藤本が作ってもらった犹狼綣依儖畫瓩覆里任△襦もちろん、その時点では始球式の予定など全く決まっていない。それでも「次のステップで必ず夢をかなえる」という強い意志がこの卒業ドレスには込められていた。

４月３日、藤本はこのドレスを身にまとってマツダスタジアムのマウンドに立つ。「私はＳＫＥ４８のメンバーだったこと、４８グループの一員だったことを誇りに思っています。だから背番号は４８にしました」。夢をかなえたマウンドで藤本がどんな投球を見せるのか楽しみだ。（中京報道部・宮本泰春）