老化速度を科学で落とせる時代が来た！ レイコップ「Dr. MiCHAEL」

記事ポイント 医師が設計したスローエイジング特化ウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」が3月17日より販売開始臨床エビデンスに基づき7種のサプリメントをラインナップ、日本人の体に合わせた独自処方定期購入で全商品15％OFFで提供、健康寿命を延ばすライフスタイルをサポート 医師が設計したスローエイジング特化ウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」が3月17日より販売開始臨床エビデンスに基づき7種のサプリメントをラインナップ、日本人の体に合わせた独自処方定期購入で全商品15％OFFで提供、健康寿命を延ばすライフスタイルをサポート

レイコップが、医師であるDr.マイケル・リーが立ち上げたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表し、2026年3月17日よりサプリメントの販売を開始しています。

「老化の速度は緩やかにすることができる」という医学的知見を軸に、臨床試験で人への効果が実証された成分だけを使用した7種のラインナップが揃っています。

レイコップ「Dr. MiCHAEL」

ブランド: Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）販売開始: 2026年3月17日販売場所: 公式オンラインストア定期購入: 全商品15％OFF

研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進むことが判明しています。

Dr. MiCHAELはこの「スローエイジング」に着目し、慢性疾患を予防しながら日本人の健康寿命を伸ばすことを目指しています。

ブランドの特徴は3点あります。

まず、最新の臨床データ・トレンドに基づく商品開発で、医師としての経験から人への効果が実証された成分だけを採用しています。

次に、日本人の食事量を考慮した独自処方で、多忙な現代人でも無理なく習慣化できる成分配合量が設計されています。

そして、健康情報が溢れる時代に「何を選ぶべきか」という混乱を解消し、最新の臨床エビデンスに基づいた最適な方針でスローエイジングをサポートしています。

7種のサプリメントラインナップ

「オプティマムビタミン」はNMNとヒアルロン酸を各100mgずつ配合し、22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取できるオールインワンサプリメントです（定期購入5,950円／単品7,000円・120粒入）。

「5種の植物性ヴィーガンプロテイン」は大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5種類の植物性プロテインを独自配合し、40歳以降に減少するタンパク質を効率よく補います（定期購入5,525円／単品6,500円・600g入）。

「グラスフェッドコラーゲンペプチド」は牧草のみで育てた牛由来のコラーゲンを低分子ペプチド化し、18種類のアミノ酸で肌・髪・骨を内側からサポートします（定期購入4,675円／単品5,500円・300g入）。

「メモリーオメガ3」は国産DHA・EPAを100%使用し、クルミエキスも配合することで思考のクリアさと健康維持をサポートします（定期購入4,250円／単品5,000円・120粒入）。

「クレアチン」はクレアチンモノハイドレートとベタインを配合し、運動パフォーマンス向上とトレーニング効果をサポートします（定期購入4,675円／単品5,500円・120粒入）。

「グッドナイト」はGABA・L-Serine・Lafumaの独自配合で日々のストレス軽減と上質な休息をサポートします（定期購入3,400円／単品4,000円・30粒入）。

「リリーバー」は酢酸菌・甜茶エキス・発酵黒じゃばらを配合し、季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポートします（定期購入3,825円／単品4,500円・30粒入）。

全商品とも公式オンラインストアで購入でき、定期購入プランを利用すると全商品が15%OFFで提供されます。

Dr. MiCHAELは、臨床エビデンスに裏打ちされた7種のサプリメントで、日本人の体に合わせたスローエイジングケアを提供しています。

医師が設計した独自処方により、不足しがちな栄養素を効率よく補いながら健康的なコンディションを維持できます。

定期購入で全商品15%OFFとなるため、継続的なセルフケアをコストを抑えながら実践できます。

Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）の紹介でした。

よくある質問

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントはどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストアで購入できます。

定期購入プランを利用すると、全商品が通常価格から15%OFFになります。

Q. Dr. MiCHAELの商品はどんな人に向いていますか？

A. 健康寿命を延ばしたいと考えている方や、スローエイジングに関心のある方に向いています。

特に40歳以降にタンパク質が減少しやすい方、日々のコンディション管理を重視する多忙な現代人を対象に、日本人の食事量を考慮した独自処方で設計されています。

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