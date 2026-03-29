『姫騎士は蛮族の嫁』放送直前PV公開 マルシアスがセラフィーナたちと行動するまでの一部始終描く
4月9日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』（毎週木曜 後10：30）の「放送直前PV」が公開された。
【画像】表情豊か！『姫騎士は蛮族の嫁』放送直前PV場面カット
放送直前PVでは、これまで公開されたPVとは打って変わって、放送中盤から登場が予想されるキャラクターであるマルシアス（CV.豊崎愛生）にスポットが当てられた内容になっている。
セラフィーナと同郷で、公暦（コモネラ）教徒の従軍司祭であるマルシアスは、とあるタイミングでセラフィーナたちと行動を一緒にするようになる。その一部始終がマルシアスのとてもコミカルな様子と共に描かれたPVとなっている。
本作は、『別冊少年マガジン』で連載中のコトバノリアキ氏による同名漫画が原作。戦に敗れた “姫騎士”セラフィーナ・ド・ラヴィラント（CV.鈴代紗弓）が、自分を打ち破った蛮族王ヴェーオル（CV.猪股慧士）から求婚され、元敵同士の2人が婚約者として暮らし始める異世界婚姻譚。
【画像】表情豊か！『姫騎士は蛮族の嫁』放送直前PV場面カット
放送直前PVでは、これまで公開されたPVとは打って変わって、放送中盤から登場が予想されるキャラクターであるマルシアス（CV.豊崎愛生）にスポットが当てられた内容になっている。
セラフィーナと同郷で、公暦（コモネラ）教徒の従軍司祭であるマルシアスは、とあるタイミングでセラフィーナたちと行動を一緒にするようになる。その一部始終がマルシアスのとてもコミカルな様子と共に描かれたPVとなっている。
本作は、『別冊少年マガジン』で連載中のコトバノリアキ氏による同名漫画が原作。戦に敗れた “姫騎士”セラフィーナ・ド・ラヴィラント（CV.鈴代紗弓）が、自分を打ち破った蛮族王ヴェーオル（CV.猪股慧士）から求婚され、元敵同士の2人が婚約者として暮らし始める異世界婚姻譚。
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