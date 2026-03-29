エルヴィス・プレスリー“初のワールドツアー”が実現 バズ・ラーマン監督新作、IMAX先行上映決定
“キング・オブ・ロックンロール”エルヴィス・プレスリーの伝説的パフォーマンスを最新技術で甦らせた映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が、5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より通常版公開されることが決定。あわせて日本版ポスターと予告映像が解禁された。
【動画】初解禁ヴァージョンの名曲も入った予告編
本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、同作の制作過程で発見された59時間にも及ぶ未公開フィルムをもとに、「私たちが未だかつて目にしたことのない方法で“本物”が歌い、語ってくれたら」と、新たな表現に挑んだ作品。
1970年代初頭のラスベガス・コンサートおよび全米ツアーの象徴的なライブ・パフォーマンスを中心に、リハーサルや記者会見などの貴重な映像を、最先端のレストア／リマスター技術で復元。2年以上の歳月を費やし、同一楽曲を複数の異なる演奏シーンでシームレスに編集するなど、細部にまでこだわって再構築された。“キングの壮大なる（EPiC）現代への帰還”ともいえる仕上がりとなっている。
単なるコンサートフィルムやドキュメンタリーにとどまらず、“エルヴィス自身による初のワールドツアー”というコンセプトで展開。生前、アメリカとカナダ以外での公演が実現しなかったエルヴィスが、“初来日”を果たすかのような没入型の体験作品に仕上がっている。
解禁された日本版ポスターには、スポットライトを浴びるエルヴィスの姿をデザイン。「伝説は死なない」のコピーとともに、そのカリスマ性を象徴するビジュアルとなっている。
観客を見つめる鮮やかなブルーの瞳の奥には、人を虜にするような煌めきが宿る。また、豪華絢爛なジュエリーに囲まれて光を放つタイトルロゴは、映像美にこだわるバズ・ラーマン監督による“キング”エルヴィス像そのもの。輝く宝石の中に「伝説は死なない」というキャッチコピーが添えられ、死してなお人々を魅了し続ける存在感を象徴している。さらに、エンドロールにも登場するシグニチャー的装飾がポスター上下にあしらわれ、日本独自のビジュアルに仕上がった。
予告編では、「僕自身が語るのは初めてだ」という言葉とともに、「ようこそ、“初めて”のワールドツアーへ！」というアナウンスが響き渡る。ライブ映像に加え、幼少期からスターへと駆け上がる過程や、母親や家族への思い、音楽への情熱、そして孤独や葛藤にも触れ、唯一無二の人物像が浮かび上がる。
ラストには「日本に行きたいよ」と語るエルヴィスの声も収められ、実現しなかった来日公演への思いを感じさせる内容に。没後半世紀を迎えようとする今もなお世界を魅了し続ける“キング”の“初の来日コンサート”に、注目が集まりそうだ。
【動画】初解禁ヴァージョンの名曲も入った予告編
本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、同作の制作過程で発見された59時間にも及ぶ未公開フィルムをもとに、「私たちが未だかつて目にしたことのない方法で“本物”が歌い、語ってくれたら」と、新たな表現に挑んだ作品。
単なるコンサートフィルムやドキュメンタリーにとどまらず、“エルヴィス自身による初のワールドツアー”というコンセプトで展開。生前、アメリカとカナダ以外での公演が実現しなかったエルヴィスが、“初来日”を果たすかのような没入型の体験作品に仕上がっている。
解禁された日本版ポスターには、スポットライトを浴びるエルヴィスの姿をデザイン。「伝説は死なない」のコピーとともに、そのカリスマ性を象徴するビジュアルとなっている。
観客を見つめる鮮やかなブルーの瞳の奥には、人を虜にするような煌めきが宿る。また、豪華絢爛なジュエリーに囲まれて光を放つタイトルロゴは、映像美にこだわるバズ・ラーマン監督による“キング”エルヴィス像そのもの。輝く宝石の中に「伝説は死なない」というキャッチコピーが添えられ、死してなお人々を魅了し続ける存在感を象徴している。さらに、エンドロールにも登場するシグニチャー的装飾がポスター上下にあしらわれ、日本独自のビジュアルに仕上がった。
予告編では、「僕自身が語るのは初めてだ」という言葉とともに、「ようこそ、“初めて”のワールドツアーへ！」というアナウンスが響き渡る。ライブ映像に加え、幼少期からスターへと駆け上がる過程や、母親や家族への思い、音楽への情熱、そして孤独や葛藤にも触れ、唯一無二の人物像が浮かび上がる。
ラストには「日本に行きたいよ」と語るエルヴィスの声も収められ、実現しなかった来日公演への思いを感じさせる内容に。没後半世紀を迎えようとする今もなお世界を魅了し続ける“キング”の“初の来日コンサート”に、注目が集まりそうだ。