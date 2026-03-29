沢村一樹の姪…髪バッサリ姿に反響 俳優・野村麻純に「あらーどうしたの？」「とってもお似合い」の声
俳優の野村麻純（35）が、29日までに自身のXを更新し、イメチェン姿を披露した。
【写真】野村麻純、髪バッサリ切ってショートヘアに
髪の毛をバッサリ切りました。（もう1ヶ月ほど前のことですが...）久々のショート、スッキリサッパリです」と複数の写真を披露。
ファンからは「ショートヘアもとってもお似合いです」「あらーどうしたの？役作りかなぁ」など、多数の声が寄せられている。
野村はドラマ『11人もいる！』（テレビ朝日系）のソアラ役で話題となり、現在は大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）でさわ役を好演するなど、さまざまな作品で存在感を発揮。俳優・沢村一樹（56）の姪としても知られている。
【写真】野村麻純、髪バッサリ切ってショートヘアに
髪の毛をバッサリ切りました。（もう1ヶ月ほど前のことですが...）久々のショート、スッキリサッパリです」と複数の写真を披露。
ファンからは「ショートヘアもとってもお似合いです」「あらーどうしたの？役作りかなぁ」など、多数の声が寄せられている。
野村はドラマ『11人もいる！』（テレビ朝日系）のソアラ役で話題となり、現在は大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）でさわ役を好演するなど、さまざまな作品で存在感を発揮。俳優・沢村一樹（56）の姪としても知られている。