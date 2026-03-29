日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が29日、自身のXを更新。今月末をもって同局を退社してフリーになる後輩の岩田絵里奈アナ（30）にメッセージを送った。

岩田アナはこの日、日本テレビ系「シューイチ」（日曜午前7時30分）に生出演。挨拶をして最後の出演を終えた。

森アナは「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」と書き出した。2人で写ったツーショットを複数掲載しつつ「新人の時に箱根駅伝の私のサブアナとして手伝ってくれましたが、実況資料をPCではなくスマホで打ち込み始めた時は、新時代の到来を感じました。なんだかんだ一緒の仕事もたくさんありましたが、やはりスッキリで過ごした2年間は楽しかったです。めちゃくちゃな人でした。私の中のアナウンサーの概念を変えてくれました」と振り返った。

そして「面白いだけじゃなくて、頭がよくて、努力の人。17歳下の後輩であり、戦友です。また相談に乗ってください。岩田さん、おつかれ！ありがとう！」とエールを送った。

岩田アナは3月8日、「シューイチ」の生放送中に、日テレを退局しフリーになることを発表した。