映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のクライマックスで、時空を超えて集結した3人のスパイダーマンがお互いを讃えあう一連のやりとりは、即興ベースで生まれた場面だったという。“ピーター3”アンドリュー・ガーフィールドがあらためて明かした。

この場面では、マルチバースを超えて集結したヴィランたちを元の世界に戻すため、“ピーター1”トム・ホランド版、“ピーター2”トビー・マグワイア版、“ピーター3”アンドリュー・ガーフィールド版が手を組み合う。ヴィランたちの襲来に備える彼らは、戦いの前にスパイダーマン同士の“あるある”や“違い”を語り合う。

ここで、ピーター2が「地球外の黒い寄生生命体（シンビオート）」と、ピーター1が「宇宙人（サノス）」と戦ったことがあると語ると、ピーター3が戦ったことがあるのは「しょぼいサイのスーツを着たロシア人（ライノ）」くらいだと卑下する。これを聞いたピーター2は「君はしょぼくないぞ」「君はアメイジングだ」と称える。

英に出演したガーフィールドは、「あの一連のやり取りは全部アドリブだった」と説明。「お互いの経験を話して、3人のスパイダーマン、3人のピーター・パーカーが感想を言い合う、そんな場面にしたかったんです。長回しで撮ってみて、何か良いものが出るか見てみようって。そしたら選ぶのが大変なくらい良いものがたくさんありました」と振り返った。

ちなみにこの場面ではその後、3人がヴィランたちに飛び込んでいく直前、ガーフィールド演じるピーター3が2人を呼び止めて「愛してるよ！」と告げる。ガーフィールドはこのセリフについても過去にアドリブだったとが、今回はその範囲がさらに広がった格好だ。『ノー・ウェイ・ホーム』屈指の名場面として愛される3人の掛け合いは、長年それぞれのピーター・パーカーを生きてきた俳優たちならではの呼吸が生んだものでもあった。

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