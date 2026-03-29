「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースが逆転で開幕３連勝を飾った。八回にウィル・スミス捕手が逆転の２ランを放ったが、ＮＨＫＢＳで解説を務めたドジャースＯＢの斎藤隆氏は「どんだけ役者がそろってるんですか！」とうなってしまう３戦連続の逆転勝利だ。

終盤まで苦しい展開だった。だがタッカーのホームランキャッチから流れが変わり、フリーマンが１点差に迫る適時二塁打。そして八回２死からの逆転劇。九回は守護神のディアスがしっかりと締めた。

この日はスミスの誕生日。さらにボブルヘッドデーで長女シャーロットちゃん、次女レイトンちゃんが始球式とプレーボールコールを行っていた。斎藤氏は「どんだけ役者がそろってるんですか。自分の誕生日を自分で祝うって」と苦笑いを浮かべつつ「本当に役者がそろっている」とうなった。

スミスもグラウンドインタビューで「僕らはいつも諦めない。誰かが大きなヒットを打ってくれると思って相手にプレッシャーをかけ続けている。きょうはムーキーが僕の前に出塁してくれて、大きなヒットを打つことができた」と笑顔で振り返っていた。