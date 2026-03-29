【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ ひらがな2文字を当ててみよう！ ヒントは「好まない感情」
日常生活の何気ない感情や情景に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、思わず目が眩むほど華やかな様子から、肩の力を抜いて過ごす様子を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□い
□□びやか
□□く
ヒント：目も眩むほど光り輝いている様子を形容する言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きらい（嫌い）
きらびやか（煌びやか）
きらく（気楽）
不快だという負の感情を表す「嫌い（きらい）」、装飾などがぜいたくで光り輝く情景を指す「煌びやか（きらびやか）」、重荷を下ろしてのんびりと過ごす「気楽（きらく）」。たった2つの共通する音が、これほど振れ幅の大きい感情や風景を支えていることに、日本語の不思議な広がりを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、思わず目が眩むほど華やかな様子から、肩の力を抜いて過ごす様子を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□びやか
□□く
ヒント：目も眩むほど光り輝いている様子を形容する言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：きら正解は「きら」でした。
▼解説
きらい（嫌い）
きらびやか（煌びやか）
きらく（気楽）
不快だという負の感情を表す「嫌い（きらい）」、装飾などがぜいたくで光り輝く情景を指す「煌びやか（きらびやか）」、重荷を下ろしてのんびりと過ごす「気楽（きらく）」。たった2つの共通する音が、これほど振れ幅の大きい感情や風景を支えていることに、日本語の不思議な広がりを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)