◇ナ・リーグ ドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。

一振りで球場の空気を一変させた。1―2の8回2死一塁、スミスはダイヤモンドバックス4番手のモリーヨの98.1マイル（約157.8キロ）直球をフルスイング。打球は美しい弧を描きバックスクリーンへと飛び込む逆転の1号2ラン本塁打となった。

この日が31回目の誕生日で、自身の「ボブルヘッドデー」が「開催された。試合前には2人の愛娘が始球式を行うなど、メモリアルな1日。試合前、ロバーツ監督に試合出場を直訴していた。「今日はボブルヘッドナイトだったので、出たいという気持ちは伝えた」としながらも「ただそれに関係なく、試合には出たい。それよりも、スイープできたことの方が嬉しい」と個人的なことよりも、チームの勝利の方がを喜びは大きかった。

カウント2―2から2球ファウルで粘り、7球目を仕留めた打撃。チームとしての意思が集約された打席だった。「自分のゾーンに戻ること、ファウルで粘ること、打てる球をしっかり打つこと。それが自分たちの野球だ」と信念を口にし。「ドジャースとして日々やっていること。ロースター全員でそれを徹底している」と胸を張った。

3連勝は全て逆転勝利。この日は終盤まで劣勢だったが、一振りで空気を一変させた。「自分たちは常に逆転できると思っている」と話し「良い打席を続けていく。そうすれば、誰かが大きな一打を打つと信じている。ブルペンが試合をつないでくれるし、試合を壊さない。チーム全体で戦っている」と言う。ドジャースの扇の要は攻守でチームを力強く支えていく。