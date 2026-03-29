『ばけばけ』“錦織”吉沢亮のクランクアップ姿に反響、意外な撮影手法も判明「美しい写真」「痩せてる亮くんだ…」
俳優・吉沢亮のスタッフ公式Xが、29日までに更新され、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のオフショットが紹介された。
【写真】そうなっていたのか…『ばけばけ』“錦織”吉沢亮のクランクアップ姿
同作は、27日で最終回を迎えた。Xでは「吉沢演じる#錦織さんは少し早く退場となりましたが、錦織さんの（帽子マーク）は今週も登場しておりました」と紹介。
さらに「写真はクランクアップ当日の松江大橋で佇む吉沢と、橋のたもとで談笑する吉沢 宍道湖の美しい眺めはグリーンバックにとって代わられましたが、気持ちの良い青空でした」と伝えた。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・トキ（高石あかり ※高＝はしごだか）が、日々のうらめしさと向き合いながら人生を歩み、世界を転々とした末に日本へたどり着いた外国人の英語教師・ヘブン（トミー・バストウ）と出会う物語。“怪談好き”という共通点から心を通わせていく2人の姿を描く。吉沢は、ヘブンの盟友となる錦織を演じた。
ファンからは「美しい写真をありがとうございます」「グリーンバックに映えるいつもの亮くん立ちが眩しいっす」「痩せてる亮くんだ…」など、多数の声が寄せられている。
【写真】そうなっていたのか…『ばけばけ』“錦織”吉沢亮のクランクアップ姿
同作は、27日で最終回を迎えた。Xでは「吉沢演じる#錦織さんは少し早く退場となりましたが、錦織さんの（帽子マーク）は今週も登場しておりました」と紹介。
さらに「写真はクランクアップ当日の松江大橋で佇む吉沢と、橋のたもとで談笑する吉沢 宍道湖の美しい眺めはグリーンバックにとって代わられましたが、気持ちの良い青空でした」と伝えた。
ファンからは「美しい写真をありがとうございます」「グリーンバックに映えるいつもの亮くん立ちが眩しいっす」「痩せてる亮くんだ…」など、多数の声が寄せられている。