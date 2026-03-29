NGT48のキャプテン藤崎未夢（25）が4月29日の卒業公演（新潟市・NGT48劇場）でグループを卒業、芸能界を引退する。4月11日の「NGT48スプリングコンサート2026」では卒業セレモニーが行われる。地元新潟出身で、22年4月に就任したキャプテンはグループ歴代最長の4年を務めた。卒業を1カ月後に控え、8年のアイドル生活を振り返った。

◇ ◇ ◇

−卒業まで1カ月

藤崎 いろいろなお仕事が最後になっていって。ファンの方に（公演後の見送りで）「劇場公演を見に来られるのは今日が最後だから」と言われると、卒業するんだなって感じます。

−春コンサートで卒業セレモニー、そして卒業公演と続く

藤崎 卒業セレモニーはそれぞれのメンバーに合うような曲と、私もやったことない楽曲を中心に披露します。ファンの方も知らない曲が多いかもしれないです。私がグループに込めた思いを感じてもらえたらいいなって思います。

−卒業を意識したのは

藤崎 昨年の春コンサートの時点であと1年と決めていました。毎年夏のフェスには参加させていただいていたので、昨年は、もうこの夏は2度とないんだなって思いながらやっていました。

−卒業前にキャプテンとして何か意識して行動しようと考えていることは

藤崎 卒業発表してからは後輩と接する機会が増えました。ご飯に行ったり。活動中は1人1人と深い会話はできなかったりするので、プライベートで話を聞いて、じゃあこういうふうにしたらいいかもね、ってアドバイスをしたりとか。同期や先輩も含めてメンバーとの時間を大切にするように意識しています。

−22年4月にキャプテンに就任。在任4年はグループ最長

藤崎 自分がキャプテンで良かったのかな、という気持ちはずっと抱いていますね。元々リーダーシップがある性格ではなかったので、いちばん悩みました。ただ、卒業が決まってからファンの皆さんに、私がキャプテンをやっていたから今のNGTが好きになった、とか、私をきっかけに今の推しメンに出会えた、と言っていただいて。4年間の答え合わせみたいなのができた感じで、自信にもなりました。

−キャプテンとして軸にしていたことは

藤崎 引っ張っていくタイプではないので、まず自分が行動して、姿をメンバーに見せていく。SNSの発信とか、劇場公演を大切にするとか。うん、それは結構意識はしていたかなと思います。

−キャプテンをやって自分の変化は

藤崎 人前で話す機会も増えて、いい意味で自分の中でそれが当たり前になっていった。8年間のアイドル活動のすべてが糧になっているんですけど、キャプテンになったことがすごく大きいなって思いますね。

−苦労は葛藤は

藤崎 今までキャプテンをやられてきた先輩のようにはなれていないな、と思っていました。先輩ってすごかったんだなって実感しました。自分がキャプテンだからこういなくちゃいけないとか、最初の2年はいろいろ考えました。ただ、その後に、自分がアイドルを楽しもうと考えるようにしたら、すごく気が楽になったんです。1つ1つの活動を楽しむように。行動で見せていくタイプなんだなって気づけたのはその時だったかな。

−卒業を決めた理由は

藤崎 グループの10周年のタイミングでキャプテンを交代しようかなと思っていたんです。ただ、自分の将来のことも考えた時に、やりきった気持ちも大きかったので、キャプテンを交代するなら自分も卒業してもいいかなと。もう次に進んでもいいんだなって思った瞬間には、卒業しようって切り替わりました。

−アイドルとしての8年間は

藤崎 多くの方々と関わらせていただいて。アイドルじゃなかったら出会っていなかったファンの方も、グループのメンバーも、お仕事で、ご一緒させていただく方々も。人との出会いにすごく感謝したい8年間だったなって思います。そして、より新潟のことを知ることができたし、好きになれたと思っています。

−卒業して芸能界も引退。今後は

藤崎 何も考えていないんです（笑い）。少し休みたいとは思っています。この先、なにか表に出たり、SNSで発信することはありません。卒業を決めるまで、アイドルを辞めたいと思ったことは1度もなくて。キャプテンとして悩んだ時も、逃げたいとは思ったけど、辞めたいわけじゃなかった。その意味ではやり切ったと思っています。

−今後のNGT48に期待することは

藤崎 朱鷺メッセでのコンサートをみんなで目指してもらいたいと思います。みんなで1つの大きな目標を持つというのが、ここ数年はっきりしていなかったので。あと、ステージに立ってファンの皆さんに楽しんでもらうことはもちろんなんですけど、やっぱりNGT48として新潟の魅力を発信することを心掛けてくれたらうれしいです。

−藤崎さんにとってNGT48とは

藤崎 これまでの人生です。48グループが好きで、地元の新潟にそのグループができたというのは運命だと思います。加入する前の2年間はファンとして人生をささげて、加入してからの8年間は活動そのものが生活でした。本当に自分の人生そのものだなって思いますね。思い描いていた自分になれました。【構成・斎藤慎一郎】

◆藤崎未夢（ふじさき・みゆ）2000年（平12）11月17日生まれ、新潟県出身。18年1月に「第3回AKB48グループドラフト会議」で指名されてNGT48に加入。同年7月に劇場公演デビュー。20年7月発売の5枚目シングル「シャーベットピンク」で初センターを務める。22年4月にキャプテンに就任。24年はファッション誌「bis」の年間レギュラーモデルに選出された。趣味はキャンプ、カフェ巡りなど。特技は茶道。血液型A。