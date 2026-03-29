巨人の大勢投手（２６）が２９日、阪神との開幕第３戦（東京ドーム）の試合前練習で一軍に再合流した。練習後には「コンディショニング的には問題ないかなと思う」と現状を報告した。

ＷＢＣに出場した影響で開幕一軍には入らず調整中の大勢は、前日２８日のファーム・リーグ日本ハム戦で１回無安打、無失点、２奪三振。直球は最速１５５キロをマークした。「（小林）誠司さんがいいリードしてくれたんで投げやすかったです」と好感触をつかみ、出力についても「帰ってきてからでは、一番良かったんじゃないかな。もっと良くなると思いますし、上がってきてる」と語った。

今後は状態を見ながら、一軍での登板に踏み切る予定で「１日でも早く一軍で投げられる準備をするだけなんで、声がかかったらしっかり投げられるように、常に準備したいなと思います」とした。

大勢、マルティネスがいない中で、他のリリーフ陣は奮闘している。２７日の阪神戦では、新加入の北浦が８回、移籍２年目の田中瑛が９回を投げて０封リレー。大勢も「見ましたね、北浦も同級生で、緊張したのか聞いたんですけど、緊張しなかったって。ほんまかな、強がってるんじゃないかと思って（笑い）」と話しつつ、見守った。その頑張りにも応えるべく「早く戻って、チームに力になりたいなと思ってます」と語った。