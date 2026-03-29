◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）

巨人は3戦目のマウンドをドラフト3位ルーキーの山城京平投手に任せました。かなり緊張した面持ちで練習に現れましたが、内海哲也コーチは「大役ですから、開幕戦ではないですが、それでも大変なことなんで」とベンチで山城投手をできる限りサポートすると語りました。マウンドに上がったときにどんな表情を見せるのか注目です。

阪神は伊藤将司投手。当初は伊原陵人投手が先発予定でしたが、藤川球児監督が急きょ、ローテーションを再考し、伊藤投手に白羽の矢が立ちました。巨人戦には通算16試合で7勝4敗、防御率は2.52という数字。巨人では坂本勇人選手が通算20打数8安打と当たっている印象です。

解説は江川卓さんと鳥谷敬さん。江川さんは巨人の新人・山城投手について「じっくり見たい」と語り、自身の初先発の経験も交えながら、解説したいとしました。鳥谷さんは「タイガースは山城投手と初対戦。データも少ない中で、タイガースがどう対策を立てて打ってくるか、ですね。ホームランはきょうも出るかなと楽しみにしています」と話しました。

プレーボールは午後2時です。