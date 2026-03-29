“ロス世代”屈指ドリブラー横山夢樹(C大阪)はJ1の舞台で手応えと課題、「余裕を持ったほうがいい」香川真司の助言で新たな視野
自身の武器と、ひたむきに向き合い続けている。U-21日本代表FW横山夢樹(C大阪)は27日のアメリカ戦(●0-2)で鋭いドリブル突破を連発。「自分の特長を出す回数は多かった」とひとつの手応えを覚えつつ、「得点が生まれなかったので、そういった意味では満足のいく試合ではなかった」と振り返った。
U-21日本代表は韓国遠征の初戦でアメリカと対戦。4-3-3の左ウイングで先発した横山は、序盤から持ち味のドリブルで何度も仕掛けた。パワーとスピードを持つアメリカ相手に緩急あるドリブルで翻弄。それでも横山が起点となった攻撃は結実せず、さらにチームは自陣近くでのミスから前半で2失点。横山は後半17分で途中交代し、内容では上回ったものの0-2のまま黒星を喫した。
年上世代が揃うアメリカとのマッチアップは、大きな経験値となった。「この先オリンピックやA代表に選ばれたとして、(パワーやスピードに秀でた)そういう相手しかいない。それが基準になる。より強い相手、速い相手が来ると思うので、そういった意味でもそこに慣れないといけない」。U-20W杯16強、U23アジア杯優勝を経て、横山は日々、新たな刺激を受けている。
今シーズンは高卒からプレーしていたFC今治からセレッソ大阪に移籍。自身初となるJ1の舞台に上がった。
「(J1では)自分の特長を出せる試合も多い。2試合前にアシストできて、3試合連続でスタメンで使っていただいた」。ここまで先発3試合を含めた7試合に出場。18日のJ1百年構想リーグ第7節・ファジアーノ岡山戦ではJ1初アシストを記録した。
一方、より高いレベルでプレーすることで新たな課題も見つけている。
「自分がドリブルで抜けるときは、守備の相手や敵が見えているなかでドリブルで突破することができているので。そういった意味で神戸戦は自分のなかで焦りがあった」
横山が挙げた試合は、代表に合流する直前の試合となった22日の第8節・ヴィッセル神戸戦(1-1/○PK6-5)。後半30分から途中出場した横山は、MF香川真司からの好パスを受けて左サイドで1対1を仕掛ける場面が数度あった。しかし、いずれも抜き切ることができず、チャンスにつなげられなかった。
「周囲を見れずに、目の前の相手しか見れなかった。それで自分のリズムも崩れて、突破できないシーンがあった」
気づきのきっかけは、香川からもらった助言だったという。
「余裕を持ったほうがいいと。ドリブルをしたときに(目線が)下になっちゃうから、目の前の相手しか見れなかった。別にドリブルじゃなくてシュートもパスもできるのに、あえてドリブルしちゃうというのは、神戸戦でより鮮明になった。真司さんの言葉で、自分の周囲を確認することはできるようになったと思う。そこをもっと確認すれば、余裕が出てもっといいドリブルもできる。今回の代表では反省を生かして、敵味方を確認することができた」
世代別代表の常連となった現状で、最近はA代表への距離感を考える時間も増えた。香川の助言も受け、いまA代表で活躍するドリブラーたちに共通するものを見出している。
「三笘(薫)選手、中村敬斗選手、伊東純也選手とか、やっぱりドリブルだけじゃないというのがみんな共通している。シュートも上手いし、味方も使えるし、クロスも上手い。ドリブルだけできる選手は、ここから先は潰れると思う」
ほかの選択肢があることで、唯一無二の武器であるドリブルもさらに生きるはずだ。「シュートもできるし、守備もできるし得点もできる。今はなんでもできる選手がA代表になっている」。課題と収穫のサイクルを続けながら、目標への道のりを進めていく。
(取材・文 石川祐介)
U-21日本代表は韓国遠征の初戦でアメリカと対戦。4-3-3の左ウイングで先発した横山は、序盤から持ち味のドリブルで何度も仕掛けた。パワーとスピードを持つアメリカ相手に緩急あるドリブルで翻弄。それでも横山が起点となった攻撃は結実せず、さらにチームは自陣近くでのミスから前半で2失点。横山は後半17分で途中交代し、内容では上回ったものの0-2のまま黒星を喫した。
今シーズンは高卒からプレーしていたFC今治からセレッソ大阪に移籍。自身初となるJ1の舞台に上がった。
「(J1では)自分の特長を出せる試合も多い。2試合前にアシストできて、3試合連続でスタメンで使っていただいた」。ここまで先発3試合を含めた7試合に出場。18日のJ1百年構想リーグ第7節・ファジアーノ岡山戦ではJ1初アシストを記録した。
一方、より高いレベルでプレーすることで新たな課題も見つけている。
「自分がドリブルで抜けるときは、守備の相手や敵が見えているなかでドリブルで突破することができているので。そういった意味で神戸戦は自分のなかで焦りがあった」
横山が挙げた試合は、代表に合流する直前の試合となった22日の第8節・ヴィッセル神戸戦(1-1/○PK6-5)。後半30分から途中出場した横山は、MF香川真司からの好パスを受けて左サイドで1対1を仕掛ける場面が数度あった。しかし、いずれも抜き切ることができず、チャンスにつなげられなかった。
「周囲を見れずに、目の前の相手しか見れなかった。それで自分のリズムも崩れて、突破できないシーンがあった」
気づきのきっかけは、香川からもらった助言だったという。
「余裕を持ったほうがいいと。ドリブルをしたときに(目線が)下になっちゃうから、目の前の相手しか見れなかった。別にドリブルじゃなくてシュートもパスもできるのに、あえてドリブルしちゃうというのは、神戸戦でより鮮明になった。真司さんの言葉で、自分の周囲を確認することはできるようになったと思う。そこをもっと確認すれば、余裕が出てもっといいドリブルもできる。今回の代表では反省を生かして、敵味方を確認することができた」
世代別代表の常連となった現状で、最近はA代表への距離感を考える時間も増えた。香川の助言も受け、いまA代表で活躍するドリブラーたちに共通するものを見出している。
「三笘(薫)選手、中村敬斗選手、伊東純也選手とか、やっぱりドリブルだけじゃないというのがみんな共通している。シュートも上手いし、味方も使えるし、クロスも上手い。ドリブルだけできる選手は、ここから先は潰れると思う」
ほかの選択肢があることで、唯一無二の武器であるドリブルもさらに生きるはずだ。「シュートもできるし、守備もできるし得点もできる。今はなんでもできる選手がA代表になっている」。課題と収穫のサイクルを続けながら、目標への道のりを進めていく。
(取材・文 石川祐介)