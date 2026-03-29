アメリカ戦で決定機創出、鈴木大馳(鳥栖)は2年半ぶりの世代別代表に刺激「こういうチャンスを掴み切れるように」

アメリカ戦で決定機創出、鈴木大馳(鳥栖)は2年半ぶりの世代別代表に刺激「こういうチャンスを掴み切れるように」