韓国代表が通算1000試合目メモリアルマッチで大敗…ソン・フンミンが力説「すべての相手が僕らより強いと考えなければ」

韓国代表が通算1000試合目メモリアルマッチで大敗…ソン・フンミンが力説「すべての相手が僕らより強いと考えなければ」