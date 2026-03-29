Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramで、AIとの会話動画を投稿した。

【動画】玉森裕太×AIの笑いに溢れるトークで新たなニックネームが決定？

■玉森裕太「そんなこと喋れるんだ！」AIとの会話に興味津々

この日の玉森は、白いシャツ姿で、胸のポケットのメガネをかけた大人シンプルコーデで登場。スタッフがAIと会話をしてみようと提案すると、玉森は「おお、なるほどね！」と相槌を打ち、会話がスタート。

スタッフがAIが喋るときに語尾に「タマ」を付けて欲しいと依頼すると「わかったタマ」と返答。この様子に玉森は微笑んでいた。さらにスタッフが「玉森裕太くんのニックネーム考えてみてもらってもいいですか？」とオーダーすると、AIは「もちろんタマ」と即答。「玉森ファンタジスタ」を提案した。

玉森は笑いつつも感心した様子で「そんなこと喋れるんだ！」とコメント。スタッフが気に入った？と聞くと、玉森は「もうちょっと候補が欲しいかなぁ」と前のめり。

するとAIが「玉森キラリン」「玉森シュガープリンス」など提案すると、玉森のリクエストも加速。ちょっとだけ面白いものが欲しいとオーダーするなど笑いに溢れる会話のラリーが続いた。

玉森は、「新しいあだ名が決まったみたいです」と、バナナとスパゲッティの絵文字を添えて綴り、「よろしくお願いします」と結んだ。

この動画には、「笑いが止まらん」「意味わからないけど愛嬌ある」「AIとの会話もかわいいなんて」と玉森とAIの会話を楽しんだコメントの他、「団扇作らなきゃ」「コールが大変そう笑」などのコメントも寄せられるなど、今後も話題の一つになりそうだ。

■動画：玉森裕太×AIによって新たなニックネームが決定？笑いに溢れるトークを展開