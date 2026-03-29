Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー完走！4月放送開始の新・月9ドラマの主題歌担当も発表に

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Vaundyが3月28日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』のファイナル公演を開催。男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー完走を果たした。

■全公演チケット完売！約35万人を動員するツアーに

今回のドームツアーは2月7日に開催された福岡県・みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京ドーム・京セラドーム大阪を2Daysで開催。全公演でチケットが完売し、約35万人を動員する大盛況のツアーとなった。

そんなファイナル公演では、4月13日スタートのフジテレビ新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌に、新曲「イデアが溢れて眠れない」が起用されることも発表。集まった観客からは大きな歓声が上がった。その新曲「イデアが溢れて眠れない」は、4月20日に配信リリースとなる。

さらに、ドーム公演の最後の曲として披露されていた「The SILENCE」が3月29日0時より配信リリースされ、同時にMVも公開。そんなVaundyは、9月からは東京・韓国・香港・福岡・台湾・上海をめぐる、自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。

ライブPhoto：日吉”JP”純平

■リリース情報

2026.03.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The SILENCE」

2026.04.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「イデアが溢れて眠れない」

■関連リンク

『Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”』特設サイト

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

『Vaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028』特設サイト

https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/

■【画像】「The SILENCE」配信ジャケット 他

「The SILENCE」配信ジャケット