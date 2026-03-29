Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー完走！4月放送開始の新・月9ドラマの主題歌担当も発表に
Vaundyが3月28日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』のファイナル公演を開催。男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー完走を果たした。
■全公演チケット完売！約35万人を動員するツアーに
今回のドームツアーは2月7日に開催された福岡県・みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京ドーム・京セラドーム大阪を2Daysで開催。全公演でチケットが完売し、約35万人を動員する大盛況のツアーとなった。
そんなファイナル公演では、4月13日スタートのフジテレビ新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌に、新曲「イデアが溢れて眠れない」が起用されることも発表。集まった観客からは大きな歓声が上がった。その新曲「イデアが溢れて眠れない」は、4月20日に配信リリースとなる。
さらに、ドーム公演の最後の曲として披露されていた「The SILENCE」が3月29日0時より配信リリースされ、同時にMVも公開。そんなVaundyは、9月からは東京・韓国・香港・福岡・台湾・上海をめぐる、自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。
ライブPhoto：日吉”JP”純平
■リリース情報
2026.03.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The SILENCE」
2026.04.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「イデアが溢れて眠れない」
■関連リンク
『Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”』特設サイト
https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026
『Vaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028』特設サイト
https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/
■【画像】「The SILENCE」配信ジャケット 他
「The SILENCE」配信ジャケット