◇ナ・リーグ ドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督（53）は危なげない投球でチームを勝利に導いた守護神を絶賛した。

メジャー屈指の守護神にとって、プレッシャーは無縁だった。1―2の8回2死一塁、スミスがダイヤモンドバックス4番手のモリーヨから値千金の逆転1号2ランを放った。1点ビハインドが一瞬で1点リードに。その瞬間、9回に守護神の出番が決まった。

ディアスは前日同様、登場曲に使用するティミー・トランペットの「Narco」が生演奏で流れる中、マウンドへ。最速97.3マイル（約156.6キロ）直球と特徴的なスライダーで相手打線を3者凡退に封じた。守護神の危なげない投球に指揮官は「素晴らしい。球界でもトップクラス、最高のクローザーだ」と絶賛。「ウィル（スミス）が本塁打を打った瞬間、ファンは次に何が来るか分かっていた。ディアスの登場だ。ティミー・トランペットも良かった。自分もファンの気持ちになっていた」と声を弾ませた。

生トランペットが話題を呼んだが、指揮官もお気に入りになっている。「毎日いてほしい。明日はオフだが、月曜日にも来てほしい。彼女は本物のミュージシャンだ」とすっかりディアスファンになっていた。