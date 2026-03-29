全国の天気です。きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。桜が見頃の所では絶好のお花見日和となりますが、太平洋側の山沿いの一部は、急な雨にご注意ください。

【週間予報】あすは西から雨や風が強まる 火曜日には今年一番の大雨のおそれ

春本番の陽気 ヒノキ花粉も…症対策を

予想最高気温です。全国的にこの時季としては高く、季節先取りの暖かさとなるでしょう。昼間は上着なしでも過ごせる春本番の陽気ですが、夜は冷えますので、夜桜見物などは上着が必要です。この暖かさで西日本などはヒノキ花粉が多く飛びますので、花粉症の方は対策が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：6℃

青森 ：14℃ 盛岡：17℃

仙台 ：17℃ 新潟：15℃

長野 ：20℃ 金沢：19℃

名古屋：24℃ 東京：22℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：23℃ 福岡：20℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

あすは西から雨や風が強まる 火曜日には今年一番の大雨のおそれ

週間予報です。発達した低気圧が近づいて、あすは西から雨や風が強まる予想です。火曜日は全国的に天気が荒れて、今年一番の大雨となるおそれがあります。年度末で移動などの予定がある方は、交通機関の乱れにもご注意ください。この先も気温は平年より高く、桜の開花が進んで、北日本にも桜前線が一気に北上しそうです。雪どけも進みますので、雪が残っている所では落雪やなだれにご注意ください。