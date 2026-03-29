ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が29日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。フィギュアスケート世界選手権で優勝した坂本花織（25＝シスメックス）について語った。

フィギュアスケート世界選手権の女子フリーが27日（日本時間28日）にチェコ・プラハで行われ、今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本が158・97点をマーク。合計238・28点で2年ぶりに日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。

フリー、合計とも自己ベストを更新する今季世界最高をマーク。高橋さんは「みんな“よくできたからこれを最後にしよう”はよくある。でも最後って決めてて自己ベスト。最高の演技をして終えるなんてあり得ないほどすごいこと」と絶賛。

「なぜ坂本花織がそれができたか。自分のためだけじゃなくて、みんなのために、恩返しがしたいっていう感謝の気持ちで滑ってるから。氷とお客さんに感謝する部分。これが坂本花織選手らしさが出てる。だからこそ、スケート以外でも史上最高と言われる所以」と解説した。