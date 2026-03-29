中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇や米国の対ロシア制裁の緩和を受け、ロシアの原油輸出による収益が急拡大している模様だ。

ウクライナが攻撃を強めている製油所などを防護するため、民間警備会社が軍事用小火器を使用することを認めた。

米ブルームバーグ通信は２４日、ロシアの原油輸出額が過去３週間で１日平均２億７０００万ドル（約４３０億円）となり、１月と比べて２倍に跳ね上がったと報じた。ウクライナ侵略開始直後の２０２２年３月以来の最高水準だという。

ロシアの原油輸出による収入は、米イスラエルによるイラン攻撃までは油価低迷で減少傾向が続いていた。ウクライナはロシアの戦費増大を防ごうと、露北西部や南部の製油所などを無人機で攻撃しており、火災や操業停止が起きている。

これに対し、プーチン露大統領は２３日、エネルギー施設などを守る民間警備会社が軍事用小火器を使用することを認める法案に署名し、成立させた。自動小銃などを想定しているとみられ、治安機関から支給されるという。

英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は２６日、ロシアがイランに、食料や医薬品とともに無人機を輸送していると伝えた。米軍の位置情報などの提供は報じられていたが、支援を強化した可能性がある。