『【推しの子】』アクア＆ルビー“前世判明”の裏で何が？ 大塚剛央＆伊東健人も思わず抱き合った衝撃の現場【AJ2026】
『【推しの子】』AnimeJapan 2026 Special Stageが、3月29日に開催された「AnimeJapan 2026」内REDステージにて行われた。大塚剛央（アクア役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、石見舞菜香（黒川あかね役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、伊東健人（雨宮吾郎役）、高柳知葉（天童寺さりな役）が登壇し、テレビアニメ第3期を振り返るとともに、第4期に向けた意気込みを語った。
【写真】大塚剛央＆伊駒ゆりえら登壇 『【推しの子】』AJ2026ステージ（6枚）
2020年に「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて赤坂アカ×横槍メンゴのタッグで連載がスタートした『【推しの子】』は、伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するというファンタジックな設定に加え、ショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、そして“芸能界”という複雑な世界に切り込む斬新なストーリーで大きな反響を呼んだ。アニメシリーズは2023年4月に放送開始し、社会現象的なヒットを記録。続く第2期（2024年）を経て、第3期は2026年1月期に放送された。
3月25日に放送された第三十五話で最終回を迎えたばかりの第3期。本ステージでは、印象的な名シーンを映像とともに振り返るコーナーが実施され、有馬かなの「B小町」卒業や、映画『15年目の嘘』制作へとつながる場面などがピックアップ。キャスト陣がそれぞれの思いを語った。
中でも会場の注目を集めたのは、アクアとルビーの“前世”が明らかになるシーン。天童寺さりな役の高柳は「号泣しながらアフレコしていた」と振り返り、収録後には思わず伊駒と抱き合ったことを明かす。その様子を見た大塚と伊東も思わず抱き合ってしまったという裏話が飛び出すと、会場は大きな笑いに包まれた。
さらに、つい先日発表された第4期「Final Season」の制作決定にも話題が及び、大塚と伊東が今後への期待を語る場面も。放送時期は未定ながら、その前にB小町のライブツアー開催が予定されており、関連番組がYouTubeで配信中であることも紹介。観客に向けて、コール＆レスポンスの予習を呼びかけた。
イベント終盤には、B小町3人の着ぐるみが登場し、「Bのリベンジチャレンジ」を実施。楽曲「Bのリベンジ」に合わせて踊る姿にキャスト陣はすっかり魅了され、観客も合いの手で応戦。朝一番のステージとは思えないほどの熱気に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。
2020年に「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて赤坂アカ×横槍メンゴのタッグで連載がスタートした『【推しの子】』は、伝説的アイドル・アイの子どもとして転生するというファンタジックな設定に加え、ショッキングな描写もいとわないサスペンス要素、そして“芸能界”という複雑な世界に切り込む斬新なストーリーで大きな反響を呼んだ。アニメシリーズは2023年4月に放送開始し、社会現象的なヒットを記録。続く第2期（2024年）を経て、第3期は2026年1月期に放送された。
3月25日に放送された第三十五話で最終回を迎えたばかりの第3期。本ステージでは、印象的な名シーンを映像とともに振り返るコーナーが実施され、有馬かなの「B小町」卒業や、映画『15年目の嘘』制作へとつながる場面などがピックアップ。キャスト陣がそれぞれの思いを語った。
中でも会場の注目を集めたのは、アクアとルビーの“前世”が明らかになるシーン。天童寺さりな役の高柳は「号泣しながらアフレコしていた」と振り返り、収録後には思わず伊駒と抱き合ったことを明かす。その様子を見た大塚と伊東も思わず抱き合ってしまったという裏話が飛び出すと、会場は大きな笑いに包まれた。
さらに、つい先日発表された第4期「Final Season」の制作決定にも話題が及び、大塚と伊東が今後への期待を語る場面も。放送時期は未定ながら、その前にB小町のライブツアー開催が予定されており、関連番組がYouTubeで配信中であることも紹介。観客に向けて、コール＆レスポンスの予習を呼びかけた。
イベント終盤には、B小町3人の着ぐるみが登場し、「Bのリベンジチャレンジ」を実施。楽曲「Bのリベンジ」に合わせて踊る姿にキャスト陣はすっかり魅了され、観客も合いの手で応戦。朝一番のステージとは思えないほどの熱気に包まれ、大盛況のうちに幕を閉じた。