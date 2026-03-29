文化放送の甲斐彩加アナウンサーが２９日、アシスタントを務めるお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右と「アンタッチャブル」柴田英嗣がパーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜・午前１０時）に生出演した。

今月いっぱいで文化放送を退社する甲斐アナはこの日が同番組に最後の出演。生放送は通常のスタジオではなく文化放送１階「文化放送サテライトプラス」から放送した。

甲斐アナは最後に「おかしば担当させていただけるって分かった時は、このお２人と番組できるんだっていう。本当に嬉しくて文化放送がずっと憧れの場所でもあったので、ここに来られて、３年間、いろんな人のご縁のおかげで、ここに来られて、いい時間を過ごさせていただきました」と感謝した。

さらに岡田と柴田に「いつもお２人が支えてくださってフォローしてくださって」と感謝し「黒歴史とかもこれでもかというぐらい、こすり倒されましたけれど、それも本当に全部思い出ですし、お２人のおかげで、いろいろいい思い出たくさんできました」と伝えた。

そして「文化放送に来られて本当によかったです。ありがとうございました」とリスナー、スタッフに感謝していた。

甲斐アナは、２０１７年１１月から「ＴＢＳラジオ」のキャスターを務め、１９年１０月から「南海放送」でアナウンサー、そして２３年４月から文化放送でアナウンサーとして勤めてきた。甲斐アナは４月１７、１８日に東京・高円寺の「＆ｔｅｎｎａ」（アンテナ）で個展を開催する。