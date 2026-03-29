歌手・小林千絵が26日、自身のインスタグラムを更新。かつての「ヤマハ」アイドルの2ショットをアップした。



【写真】何年たっても姉妹な関係 大学のセンセイになった森川美穂

「森川美穂ちゃんとの久々のツーショットです。昨日の『セーラ会』で合流。 ニューミュージックと呼ばれる本格アーティストが主だった音楽事務所『ヤマハ』では、かなり異色だったアイドル2人だぜ～。」と記した。小林は別の投稿でファミリーミュージカル「小公女セーラ」の同窓会を開催し、約40年ぶりに集まったことを報告している。



大阪のボーカルコース時代から一緒だったという2人。「美穂ちゃんはまだ中学生だったんよね。あの頃から飛び抜けて歌の上手い子だった。」と振り返る。上京し、デビュー後は寮で一緒に暮らしていた時期もあったそうで、「必ずどちらかの部屋に居て、夜な夜な夢を語り合ってました。 妹って言っても過言やないね。」と当時を懐かしんだ。



1963年生まれの小林は81年の、68年生まれの森川は83年のヤマハボーカルオーディション「ザ・デビュー」でグランプリを獲得している。「幼くあどけなかった美穂ちゃんが、めっちゃいい女になってるやーん。 惚れてまうやろ～。 でも喋ったら、やっぱり“サバサバ”で、“ちょっとヤンチャ”で、“お茶目”な美穂ちゃん健在。ホッとしました。」とつづった。



最後に「私の1番好きな美穂ちゃんの歌」というアニメ「ふしぎの海のナディア」(1990年)の主題歌「ブルーウォーター」が、一般市販商品として初めてアナログ化されることも画像をつけて告知。時が経過しても変わらぬ“姉”の心遣いに、森川も「告知までありがとうございます」と感謝していた。



ファンからは「うわあ、森川美穂ちゃん！」「2026年にこの2ショットが見られるとは！」「素敵なツーショット」「ブルーウォーター18番なんだよなぁ」と喜びのコメントが寄せられ、「まさか一緒の寮にいらしたとは！」と驚きの声も上がっていた。



森川は1985年に「教室」でデビュー。「おんなになあれ」「PRIDE」などヒット曲を送り出す。2004年には劇団四季「アイーダ」の主役アムネリスを演じるなど幅広く活躍。07年に大阪芸術大の非常勤講師に就任し、現在は教授を務めている。



（よろず～ニュース編集部）