元SKE48のメンバーで、タレントの須田亜香里が26日、自身のインスタグラムを更新。元SKE48、AKB48で女優の木粼ゆりあが編んだ髪飾りを紹介した。



【写真】須田がアシストで告知 木粼ゆりあ「包み隠さず」見せちゃった写真集

「この前、ゆりあが編んでくれたバラの髪飾り 知らないうちに編み物という、新しい技を身につけていてびっくりしたよ。」と記した須田。手にはグレーの毛糸で編まれた髪飾り。丁寧に編まれたのが伝わる贈り物だ。「私なんて、15年くらいずっと同じ味のクッキーをゆりあに渡し続けてるって言うのに！笑」と自虐気味に笑いを誘う。



須田は1991年生まれ、木粼は96年生まれ。ともに愛知県出身で、2009年にSKE48に3期生として加入している。「この日は短時間のデートだったけど、お互い手作りのものをプレゼントし合って、私はフルマラソンのご褒美で焼肉ご馳走になって、ぎゅっと会話して、また新しい幸せを重ねた時間が嬉しかったな」と、短いながらも楽しい時間を過ごした様子。須田は3月には名古屋ウィメンズマラソンでフルマラソンに初挑戦している。



須田は「これからはどんな素敵な時間が待っているのだろう。 久しぶりの写真集出版おめでとうー」と結んだ。添えたハッシュタグ「#アップデート中」は、木粼が25日に発売した9年ぶり3作目の写真集のタイトル。さりげない“アシスト”が絆を物語っていた。



卒業後も仲の良さがうかがえる2人に、ファンからは「最高のプレゼント」「絆の深さと強さを感じるなぁ」「素敵な関係だな」「唯一無二の存在」「お互いを高め合える存在が側にいるって羨ましいな」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）