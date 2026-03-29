トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の会談の際に通訳を担当したイ・ヨンヒャン元米国務省通訳局長は26日、「会談の雰囲気は和やかで良かった」と当時の状況を伝えた。

先月末に退任したイ元局長はこの日ワシントン特派員との懇談会で、「両首脳ともとても率直だった。誠実に対話しようと努力し、率直な雰囲気だった」とし話した。彼は当時対話をだれが主導したかという問いには「一方が（話を）たくさんしたという記憶はない」と答えた。「トランプ大統領がたくさん聞いたりもした。トランプ大統領はそれほど言葉が多い方ではなさそうだ」ともした。

彼は2018年6月のシンガポールでの朝米首脳会談と2019年2月のベトナム・ハノイでの朝米首脳会談、そして同年6月に板門店（パンムンジョム）で実現した「サプライズ会合」まで第1次トランプ政権での両首脳の会談にいずれも米国側通訳として参加した。

オバマ政権時代の2009年に国務省に通訳官として入省した彼は、16年7カ月間在職し大統領ら最高位級要人の韓国語通訳を務めた。韓米外交現代史の生き証人といえる。

彼は通訳過程で困惑した経験としては、2013年にバイデン副大統領が訪韓し朴槿恵（パク・クネ）大統領（いずれも当時）に会った席で「米国の反対側にベッティングするのが良いベッティングだったことはなかった」と話したのを韓国語に通訳した時を挙げた。彼は「バイデン氏がよく使う表現だったがニュアンスを伝えるのが容易でなかった。とても強く『米国の反対側に立つな』と伝えることはできず、私がそれなりに水位を下げて通訳したが、バイデン氏が韓国に向け『中国側に立つな』と話したと伝えられ議論になった。誤訳とされ腹が立ちプライドも傷ついた」と話した。ただ「24時間が過ぎて『これも自分の役割』と考えてそのままやりすごした」と回想した。

彼は中学生時代にイランの韓国大使館で武官として派遣された父親とともにイランで暮らしながら英語を学んだ。韓国に戻ってからは延世（ヨンセ）大学声楽科を卒業後に結婚し家庭を築いていたが、友人の勧誘で韓国外国語大学の通訳翻訳大学院に進学して通訳者の道を歩むことになった。

2009年に米国務省に入り、その後通訳局長にまで上がり省内の立志伝的人物とされる。国務省通訳局長は政権最高位クラスの外交現場で通訳と翻訳を総括し70人以上の正規職と1000人の契約職の通訳・翻訳人材を指揮する核心職務だ。彼は退任式でトランプ大統領の親筆署名が入った感謝書簡も受け取った。