震災の記憶を対話でたどる！ 東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

記事ポイント 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材にした体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作した体験型作品「記憶と選択」「拓く」を展示映画上映・トークショー・ワークショップなど多彩なプログラムを併催 東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材にした体験型企画展を開催約1年のフィールドワークと対話を経て制作した体験型作品「記憶と選択」「拓く」を展示映画上映・トークショー・ワークショップなど多彩なプログラムを併催

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材にした体験型企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」を開催しています。

約1年にわたるフィールドワークと対話を重ねて制作された作品や、遺族らによる伝承活動の記録、対話型プログラムなど多彩な表現が紹介されています。

2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパス6号館で開催されました。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）展示期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東日本大震災から15年が経過しようとする中、震災に対する社会の関心は変化しつつあります。

東北3県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向にあります。

こうした社会課題を背景に、インタラクティブメディア学科の野口靖教授およびアート＆メディア研究室の学生8名が、大川小学校の津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直すアートプロジェクトとして本展を企画しています。

「語りにくさ」を解きほぐすとともに、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示し、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索するプロジェクトです。

震災を知らない世代が1年かけて向き合った制作過程

震災当時は幼く直接の記憶をほとんど持たない学生たちが、約1年をかけて東日本大震災について学び、考え、向き合っています。

震災に関するニュースや映画、書籍など多様なメディアを多角的に俯瞰し、学生同士でディスカッションを重ねています。

宮城県仙台市、南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館を実際に訪れてフィールドワークを行い、地域住民との対話を通じて理解を深めています。

学生プロジェクト作品「記憶と選択」「拓く」

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は外側から眺める存在ではなく当事者として状況に向き合い、選択を重ねていくことで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験できます。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品です。

風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現し、来場者が壁画を”修復する”体験を通して震災の記憶や言葉と向き合う場を創出しています。

このほか「継ぐ言葉」として、震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録も展示されています。

伝承活動や映像作品のアーカイブ展示

「大川伝承の会」による活動紹介展示では、児童の遺品やアーカイブなど遺族による大川震災伝承館での展示空間が再現されています。

映像インスタレーション「51分と13年」は、俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を提示する作品です。

2024年の展示に新コンテンツを追加した再演作品として公開されています。

書籍展示とワークショップを組み合わせた企画では、来場者が本の中の一節を拾い上げ、書籍に綴じられた言葉を開いていく対話型プログラムも用意されています。

映画上映・トークショー・ワークショップなど多彩なイベント

会期中には、大川小の悲劇を多角的に捉え直す映画作品が上映されています。

『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）は、裁判の10年にわたる闘いの記録です。

『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）は、自身の体験をもとに描かれたフィクションとドキュメンタリーとなっています。

2026年3月14日にはオープニングトーク「15年の対話 語りの多声性と当事者性」が開催されました。

2026年3月15日にはオープニングトーク「大学における展示実践の公共性」が行われました。

2026年3月20日にはワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」が実施されました。

2026年3月21日には学生によるギャラリーツアーとロールプレイ「51分と13年」のワークショップが開催されました。

2026年3月22日にはクロージングトークが行われました。

震災を直接知らない世代が1年かけて現地を訪れ、対話を重ねて制作した体験型作品を通じて、震災の記憶と向き合う新たな視点が提示されています。

来場者自身が”当事者”として選択を重ねるインタラクティブ作品や、AI技術で壁画を再現する映像インスタレーションなど、表現手法も多彩です。

映画上映やトークショー、ワークショップを含む多層的なプログラム構成により、大川小をめぐる「語りにくさ」に多角的に向き合える内容となっています。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「記憶と選択」はどのような作品ですか？

A. 「記憶と選択」は、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加し、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は当事者として状況に向き合い、選択を重ねていく構成となっています。

Q. 企画展の入場料はいくらですか？

A. 入場料は無料です。2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパス6号館で開催されました。

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