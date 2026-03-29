W杯で日本と同組のチュニジア、FIFAランク83位に１−０辛勝。前田＆旗手の同僚が決勝弾。現地メディアは「いくつかの前向きな教訓が得られた」と報道

W杯で日本と同組のチュニジア、FIFAランク83位に１−０辛勝。前田＆旗手の同僚が決勝弾。現地メディアは「いくつかの前向きな教訓が得られた」と報道