「史上最高のビジュアルとはこのこと」さや香・新山、バキバキの“肉体美”を披露！ 「モデルみたい」
「史上最高のビジュアルとはこのこと」さや香・新山、バキバキの“肉体美”を披露！ 「モデルみたい」
お笑いコンビ・さや香の新山さんは3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。『anan』のバックカバーを飾った姿を披露しました。
【写真】さや香・新山、バキバキの“肉体美”
「にーやんモデルみたい」新山さんは「史上最高のビジュアルとはこのことです」とつづり、自身がバックカバーに登場する、4月1日発売の女性誌『anan』2490号を取り上げたポストを引用。バックカバーの新山さんは上半身裸でデニムを履き、鍛え上げた腹筋を披露しています。
この投稿にコメントでは「イケメンでビックリしました」「にーやんえぐい、かっこよすぎる！」「びっくりする肉体美」「まさかanan表紙飾るとは！！」「え？ かっこよすぎません？」「理想中の理想の身体」「にーやんモデルみたい」と称賛と驚きの声が多数寄せられています。
エルフ・荒川さんも称賛！『anan』公式Ｘアカウントでは、27日に新山さんのバックカバーのビジュアルを公開し、「5ヶ月間の挑戦で作り上げた #任務遂行型スパイボディ は必見」「スパイ映画さながらのグラビアに #大覚醒ビジュ を詰め込んだ #あまりにメロい新山 さんにご期待ください！」とつづっています。この投稿には、お笑いコンビ・エルフの荒川さんも「毎日ジムに行かれて食事制限しまくって 努力されてた姿が何よりかっこいいので ボタン何個か閉めた方がいいかな？ の問いには いや、開けた方がいいと思いますと伝えさせて頂きました!!!!!! わら 俺たちのにーやん最高!!!!!!」とコメントし、新山さんの努力を称賛しています。(文:福島 ゆき)
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