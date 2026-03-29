韓国がスポーツ・文化で躍進を遂げた理由とは？世界的な舞姫「崔承喜」誕生のルーツに日本との関わり
オリンピックの表彰台や音楽配信サービスのランキングなどで、韓国人のアスリートやアーティストを見かけることはめずしくありません。そこで韓国がスポーツや文化面で躍進を遂げた背景を遡ると、日本との関わり合いが見えてきます。
井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史 なぜ「反日」を捨てられないのか』では韓国の文化が発展した理由を詳しく解説。今回は本書から一部を抜粋し、朝鮮時代における日本と韓国の歴史をひもといていきましょう。
【TOP5】人気の「K-POPガールズグループ」ランキング
朝鮮民族にとってずっと「ご主人様の国」であった中国では、清朝末期に次のような話が伝えられている。ある時イギリスの外交官が清国の高官と話していたおりに、テーブルの脚がずれているのを見て自分で直した。ところがそれを見ていた清国高官は「こいつは身分が低い奴に違いない」と考え、以後相手にしなかったという。これが朱子学社会だ。
ところが、日本統治下の1936（昭和11）年、日本人選手としてべルリンオリンピックの男子マラソンに出場し見事金メダルを獲得したのが、半島出身の基孫禎（ソンキジヨン）選手だ。この時銅メダルを取った南昇龍（ナムスンニヨン）選手も半島出身だ。
これも冷静に論理的に考えればわかることだが、日本が韓国を併合し朱子学的悪習を破壊しなければ、彼らは身分の低い下層民のままで、オリンピックに出るどころか社会の表舞台に出ることもできなかっただろう。「三・一独立運動」が万一成功していたとしても結果は同じだ。
そもそもソウルオリンピックの開催も、そうした朱子学的悪習の破壊がなければ絶対に不可能だったことである。
冬季オリンピックで活躍し、バンクーバーでは金メダリストとなったフィギュアスケートのキム・ヨナ選手も現在の韓国でこそ英雄だが、もし閔妃や5万ウォン札肖像の申師任堂が現役時代の彼女を見たら何と言うか。「いい年をして嫁にもいかず、人前で半裸に近い姿で踊る朝鮮民族の恥さらし」だろう。朱子学的にはそれ以外の評価はない。ひょっとして閔妃なら、金玉均にしたように刺客を差し向けたかもしれない。
日本の教育を受け、日本でダンサーの修業をした彼女は、世界的ダンサーとなり、崔承喜舞踊団を旗揚げした。彼女が日本で修業したのは、そもそも朝鮮半島ではダンス自体が「妓生の余技」として見られており、当然ながらダンサー自体が認められる職業ではなかったからである。
彼女は天才的な才能を持っていた。1937（昭和12）年のアメリカ公演で大成功を収め、翌々年には活動の本拠をパリに移し、全ヨーロッパの公演旅行も実現した。フランス留学中の周恩来がステージを見てファンになったのは有名な話だ。日本でも1944（昭和19）年に東京・帝劇を借り切っての25日間ロングラン公演を成功させている。
しかし彼女を目の敵にしたのが、李承晩など当時はアメリカにいて日本を攻撃していた「在外朝鮮人」だった。そのこともあったのだろう。日本の敗戦後、彼女は夫とともに北朝鮮に渡ったが、最終的には「親日分子」とされ消息を絶った。
走ることも踊ることも汗をかくことも女性が表舞台に出ることも、朱子学の世界ではすべて悪なのだから。
これが日本統治時代の真実である。つまり真実の歴史だ。そして真実の歴史を知ってこそ、本当の意味での未来への改革ができる。
井沢 元彦（いざわ・もとひこ）プロフィール
昭和29年、名古屋市生まれ。早大法学部卒。TBS入社後、報道局放送記者時代『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞受賞。その後退社し執筆活動に専念。歴史推理・ノンフィクションに独自の世界を開拓。
(文:井沢 元彦（いざわ・もとひこ）)
井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史 なぜ「反日」を捨てられないのか』では韓国の文化が発展した理由を詳しく解説。今回は本書から一部を抜粋し、朝鮮時代における日本と韓国の歴史をひもといていきましょう。
スポーツ・芸能にスターが生まれる1876（明治9）年に日朝修好条規が成立して以来、朝鮮から日本へは、留学生や、朝鮮修信使と呼ばれる使節団がたくさんやってきていた。皆若い両班の息子たちだが、彼らは階段を自分の足で上がろうせず、臣下の者2人に抱えられて上がったという。イザベラ・バードが「両班（ヤンバン）はキセルすら自分では持たない」と報告していたことを思い出していただきたい。
朝鮮民族にとってずっと「ご主人様の国」であった中国では、清朝末期に次のような話が伝えられている。ある時イギリスの外交官が清国の高官と話していたおりに、テーブルの脚がずれているのを見て自分で直した。ところがそれを見ていた清国高官は「こいつは身分が低い奴に違いない」と考え、以後相手にしなかったという。これが朱子学社会だ。
ところが、日本統治下の1936（昭和11）年、日本人選手としてべルリンオリンピックの男子マラソンに出場し見事金メダルを獲得したのが、半島出身の基孫禎（ソンキジヨン）選手だ。この時銅メダルを取った南昇龍（ナムスンニヨン）選手も半島出身だ。
これも冷静に論理的に考えればわかることだが、日本が韓国を併合し朱子学的悪習を破壊しなければ、彼らは身分の低い下層民のままで、オリンピックに出るどころか社会の表舞台に出ることもできなかっただろう。「三・一独立運動」が万一成功していたとしても結果は同じだ。
そもそもソウルオリンピックの開催も、そうした朱子学的悪習の破壊がなければ絶対に不可能だったことである。
冬季オリンピックで活躍し、バンクーバーでは金メダリストとなったフィギュアスケートのキム・ヨナ選手も現在の韓国でこそ英雄だが、もし閔妃や5万ウォン札肖像の申師任堂が現役時代の彼女を見たら何と言うか。「いい年をして嫁にもいかず、人前で半裸に近い姿で踊る朝鮮民族の恥さらし」だろう。朱子学的にはそれ以外の評価はない。ひょっとして閔妃なら、金玉均にしたように刺客を差し向けたかもしれない。
「半島の舞姫」こと崔承喜の存在日本がそうした朱子学的悪習を次々に破壊していったため、戦前の朝鮮半島から女性の大スターが生まれた。「半島の舞姫」こと崔承喜（チエスンヒ）だ。エキゾチックなダンスでその名を日本だけでなく、アメリカ、南米、ヨーロッパにまで広め、川端康成、ジャン・コクトー、ピカソ、ロマン・ロランといった一流の芸術家を魅了した国際的大スターだった。
日本の教育を受け、日本でダンサーの修業をした彼女は、世界的ダンサーとなり、崔承喜舞踊団を旗揚げした。彼女が日本で修業したのは、そもそも朝鮮半島ではダンス自体が「妓生の余技」として見られており、当然ながらダンサー自体が認められる職業ではなかったからである。
彼女は天才的な才能を持っていた。1937（昭和12）年のアメリカ公演で大成功を収め、翌々年には活動の本拠をパリに移し、全ヨーロッパの公演旅行も実現した。フランス留学中の周恩来がステージを見てファンになったのは有名な話だ。日本でも1944（昭和19）年に東京・帝劇を借り切っての25日間ロングラン公演を成功させている。
しかし彼女を目の敵にしたのが、李承晩など当時はアメリカにいて日本を攻撃していた「在外朝鮮人」だった。そのこともあったのだろう。日本の敗戦後、彼女は夫とともに北朝鮮に渡ったが、最終的には「親日分子」とされ消息を絶った。
日韓併合がもたらしたものおわかりだろう。もし日韓併合、つまり李完用ら真の改革派が策していた「日本への弟子入り修業」が行われずに高宗の独裁が続いていたら、「朱子学的悪習」いや「朱子学の毒」はまったく除去されず、朝鮮民族の中から世界一のマラソンランナーが出ることも、世界的な女流ダンサーが生まれることも、決してなかったということだ。
走ることも踊ることも汗をかくことも女性が表舞台に出ることも、朱子学の世界ではすべて悪なのだから。
これが日本統治時代の真実である。つまり真実の歴史だ。そして真実の歴史を知ってこそ、本当の意味での未来への改革ができる。
井沢 元彦（いざわ・もとひこ）プロフィール
昭和29年、名古屋市生まれ。早大法学部卒。TBS入社後、報道局放送記者時代『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞受賞。その後退社し執筆活動に専念。歴史推理・ノンフィクションに独自の世界を開拓。
(文:井沢 元彦（いざわ・もとひこ）)