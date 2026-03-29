ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が２９日、最終回を迎えた。番組は４０年半続いた大長寿番組。最後に和田は涙ながらに視聴者、スポンサー、スタッフ、出演者に感謝を伝えた。

番組ラスト、最後のあいさつとなった和田は「４０年迎えましたけどご覧いただきありがとうございました」と涙、涙。

「自分でも４０年やるとは思ってなかったが、ここまれ来れたのはスポンサーになって頂いた会社の皆様、いつも私を盛り上げてくれるスタッフ、レギュラー…本番みんな盛り上げてくれて。なにより冷静に考えると、日曜のお昼にチャンネルを合わせてご覧頂いた視聴者のみなさんのお陰です。ありがとうございました」と万感の挨拶。

「４０年やれたことを誇りに思っております」とも口にし、「この番組は今日で区切りですが、まだまだやりたいことがある。歌ももっとべんきょうしたい」などと意欲も述べ「感無量で…こんなことではダメなんですよね」とうまく言葉が出てこないことを嘆き「誰か殴るやつ…」などと言ってスタジオを笑わせた。

横の出川は「どうぞ、殴って下さい」といい、峰竜太は「最終回に」と失笑。和田は「じゃあ１人ずつビンタでいい？」とまたも笑わせ、出川は「らしい終わり方でいいんじゃないですか」と声をかけた。

最後に和田は「心から本当にありがとうございました」と礼を述べ、最後に、４０年続けた締めの言葉「アッコにおまかせ！」と叫んで締めくくっていた。